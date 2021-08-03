Бельгійський топ-клуб вирішив придбати героя України на Євро-2020 Довбика
Бельгійський "Андерлехт" активно цікавиться форвардом СК "Дніпро-1" Артемом Довбиком
Про це повідомляє Meta-ratings.com.ua.
Агент Олексій Люндовський, який представляє інтереси Довбика, зізнався про інтерес "Андерлехта".
"Артема хочуть бачити у себе кілька відомих клубів, зокрема, в останні дні проявляє інтерес до нападника дніпрян гранд бельгійського футболу - "Андерлехт". Ми не форсуємо подій, ще є час для маневру. Зараз головне, щоб Артем був на виду, радував результативністю. Та й не будемо забувати, що доля багатьох контрактів вирішувалася, як кажуть шахісти, на "прапорці", - сказав Люндовскій.
Раніше повідомлялось, що СК "Дніпро-1" готовий продати Артема Довбика за 5 млн євро, тепер же дніпряни мають намір виручити за форварда 10 млн, але боси клубу готові і до торгу.
На рахунку 24-річного Артема Довбика 27 матчів і 10 голів у минулому сезоні за "Дніпро-1". Transfermarkt оцінює нападника в 1,5 млн євро.
В 1/8 фіналу Євро-2020 збірна України перемогла Швецію. Основний час матч завершився внічию 1:1, командам довелось грати овертайм, де українці дотиснули суперника. На 121-й хвилині Артем Довбик забив головою і вивів нашу збірну в чвертьфінал.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Пізніше з'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
- 30 червня повідомлялось, що СК "Дніпро-1" готовий продати Довбика за 5 млн євро.
- 26 липня стало відомо, що турецький "Трабзонспор" зробить офіційну пропозицію СК "Дніпро-1" стосовно трансферу Артема Довбика.
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