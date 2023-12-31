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OPINION

Бєлгород: у війни своя логіка

Юрій Богданов
31 грудня, 2023 неділя
08:08
Погляд Юрій Богданов

Усім, хто розчарований/засмучений тим, що трапилось у Бєлгороді

При цьому не дуже важливо, що було насправді, - я про сам факт чисельних цивільних жертв.

У війни є своя логіка. У розлюднення на війні теж є своя логіка. Обидві ці логіки неприємні, але закономірні.

Так от. Єдиний спосіб, щоб цивільних жертв було менше — дати Україні стільки зброї, щоб Україна швидко перемогла і Росія це визнала. Бажано, Росія після Путіна.

Всі інші шляхи ведуть до чисельних жертв.

Серед українців.

Серед росіян.

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Затяжна війна за недостатньої допомоги партнерів, окупація України й звірства окупантів + перехід війни у підпільний партизанський формат.

Обидва сценарії — чисельні жертви.

Тому, хто там переймається реакцією Заходу і має можливість спілкуватися з партнерами: єдиний шлях припинити смерті цивільних — приспати режим Путіна і його мілітарні можливості. А для цього Україні потрібна зброя.

Цю думку і треба артикулювати.

Бо це правда.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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