Бєлгород: у війни своя логіка
Усім, хто розчарований/засмучений тим, що трапилось у Бєлгороді
При цьому не дуже важливо, що було насправді, - я про сам факт чисельних цивільних жертв.
У війни є своя логіка. У розлюднення на війні теж є своя логіка. Обидві ці логіки неприємні, але закономірні.
Так от. Єдиний спосіб, щоб цивільних жертв було менше — дати Україні стільки зброї, щоб Україна швидко перемогла і Росія це визнала. Бажано, Росія після Путіна.
Всі інші шляхи ведуть до чисельних жертв.
Серед українців.
Серед росіян.
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Затяжна війна за недостатньої допомоги партнерів, окупація України й звірства окупантів + перехід війни у підпільний партизанський формат.
Обидва сценарії — чисельні жертви.
Тому, хто там переймається реакцією Заходу і має можливість спілкуватися з партнерами: єдиний шлях припинити смерті цивільних — приспати режим Путіна і його мілітарні можливості. А для цього Україні потрібна зброя.
Цю думку і треба артикулювати.
Бо це правда.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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