Bellingcat та The Insider ідентифікували росіянина, який катував полоненого українця
На відео катування і страти українського військовополоненого був тувинець Очур-Суге Монгуш
Про це повідомляє The Insider.
У публікації розслідувачі розповідають, як змогли вийти на слід Очур-Суге Монгуша. Зокрема, вивчалися відео з України (зокрема зняті російськими пропагандистами), та його акаунти у соціальних мережах. Журналісти дізналися номер телефону окупанта і поговорили з ним.
Катування військовополоненого відбувалися на території санаторію "Привілля" в Луганській області. У тортурах брали участь бойовики з батальйону "Ахмат", - стверджують у Bellingcat.
Читайте також: Звір біля воріт. Як реагувати на страти і катування наших полонених
Ще до розмови з Монгушем було точно з'ясовано, що людина на відео пропагандистів RT на заводі "Азот" з батальйоном "Ахмат", фігурує на відео з тортурами, і що дуже схожа на цього катувальника людина за прізвищем Монгуш воювала в "Ахматі". Під час телефонної розмови Монгуш заперечував, що брав участь у тортурах, але проговорився, що людина у капелюсі на відео з території заводу "Азот" – це справді він.
- 1 серпня генпрокурор Костін зустрівся з послами G7 і представництвом ЄС і обговорив катування і вбивства Росією військовополонених українців.
- 29 липня МЗС закликало Міжнародний кримінальний суд звернути увагу на катування та вбивства військовополонених українців росіянами.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.52
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40
- Актуальне
- Важливе