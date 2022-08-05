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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Bellingcat та The Insider ідентифікували росіянина, який катував полоненого українця

Bellingcat та The Insider ідентифікували росіянина, який катував полоненого українця

5 серпня, 2022 п'ятниця
21:40
війна з Росією Очур-Суге Монгуш

На відео катування і страти українського військовополоненого був тувинець Очур-Суге Монгуш

Про це повідомляє The Insider.

У публікації розслідувачі розповідають, як змогли вийти на слід  Очур-Суге Монгуша. Зокрема, вивчалися відео з України (зокрема зняті російськими пропагандистами), та його акаунти у соціальних мережах. Журналісти дізналися номер телефону окупанта і поговорили з ним.

Катування військовополоненого відбувалися на території санаторію "Привілля" в Луганській області. У тортурах брали участь бойовики з батальйону "Ахмат", - стверджують у Bellingcat.

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Ще до розмови з Монгушем було точно з'ясовано, що людина на відео пропагандистів RT на заводі "Азот" з батальйоном "Ахмат", фігурує на відео з тортурами, і що дуже схожа на цього катувальника людина за прізвищем Монгуш воювала в "Ахматі". Під час телефонної розмови Монгуш заперечував, що брав участь у тортурах, але проговорився, що людина у капелюсі на відео з території заводу "Азот" – це справді він.

  • 1 серпня генпрокурор Костін зустрівся з послами G7 і представництвом ЄС і обговорив катування і вбивства Росією військовополонених українців.
  • 29 липня МЗС закликало Міжнародний кримінальний суд звернути увагу на катування та вбивства військовополонених українців росіянами.

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Bellingcat
воєнні злочини Росії
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