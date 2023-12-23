Бенксі створив у Лондоні антивоєнну картину: її відразу вкрали
22 грудня у Лондоні двоє чоловіків викрали нову картину британського вуличного художника Бенксі через годину після того, як він підтвердив своє авторство
Про це повідомляє Daily Mail.
Бенксі у п’ятницю, 22 грудня, підтвердив у інстаграмі, що картина – дорожній знак "Стоп", на якому намальовані три військові безпілотники – належить йому.
Пізніше близько 12:30 за місцевим часом на перехресті у районі Пекхем, де встановлений цей знак, були помічені двоє чоловіків, які швидко знімали новий витвір Бенксі за допомогою болторізів. Після цього один із крадіїв, одягнутий у червону куртку, втік із розмальованим знаком, і це бачили свідки. Повідомляється, що крадії витратили на "операцію" лише хвилину.
Невловимий художник ніяк не прокоментував інцидент, але один із користувачів Інстаграму попередив його, що "знак буде викрадений негайно".
- 15 листопада 2022 року Бенксі підтвердив, що створив в Україні сім муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці.
- У січні зловмисник намагався вкрасти з будинку у Гостомелі частину стіни з графіті Бенксі, проте не встиг вивезти її, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації.
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