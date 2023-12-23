Бенксі створив у Лондоні антивоєнну картину: її відразу вкрали

Про це повідомляє Daily Mail.

Бенксі у п’ятницю, 22 грудня, підтвердив у інстаграмі, що картина – дорожній знак "Стоп", на якому намальовані три військові безпілотники – належить йому.

Пізніше близько 12:30 за місцевим часом на перехресті у районі Пекхем, де встановлений цей знак, були помічені двоє чоловіків, які швидко знімали новий витвір Бенксі за допомогою болторізів. Після цього один із крадіїв, одягнутий у червону куртку, втік із розмальованим знаком, і це бачили свідки. Повідомляється, що крадії витратили на "операцію" лише хвилину.

Невловимий художник ніяк не прокоментував інцидент, але один із користувачів Інстаграму попередив його, що "знак буде викрадений негайно".

The banksy latest artwork didn't last long!! They could have at least taken away the bolt croppers pic.twitter.com/dsZgrD5JbC — Gary McDougall (@Gary_McDougall) December 22, 2023