Берінчик стрімко злетів у рейтингу дивізіону Ломаченка, завдяки перемозі над росіянином
Український боксер Денис Берінчик після перемоги над росіянином Ісою Чанієвим піднявся на 17-те місце у рейтингу BoxRec
Про це свідчить новий рейтинг BoxRec.
Завдяки перемозі над росіянином, яку Берінчик здобув 18 грудня у Броварах, він піднявся у рейтингу легкої ваги (до 61,2 кг) одразу на 24 позиції та тепер займає 17-те місце.
Інший український боксер - Василь Ломаченко - розташувався на другій сходинці. Перший у списку американець Джервонта Девіс, який володіє "регулярним" титулом WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Абсолютний чемпіон світу австралієць Джордж Камбосос - лише третій, а американець Теофімо Лопес, у якого він відібрав чотири пояси - четвертий.
- Нагадаємо, 18 грудня Денис Берінчик переміг Ісу Чанієва та захистив титул інтернаціонального чемпіона WBO.
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