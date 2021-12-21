Берінчик стрімко злетів у рейтингу дивізіону Ломаченка, завдяки перемозі над росіянином

Про це свідчить новий рейтинг BoxRec.

Завдяки перемозі над росіянином, яку Берінчик здобув 18 грудня у Броварах, він піднявся у рейтингу легкої ваги (до 61,2 кг) одразу на 24 позиції та тепер займає 17-те місце.

Інший український боксер - Василь Ломаченко - розташувався на другій сходинці. Перший у списку американець Джервонта Девіс, який володіє "регулярним" титулом WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Абсолютний чемпіон світу австралієць Джордж Камбосос - лише третій, а американець Теофімо Лопес, у якого він відібрав чотири пояси - четвертий.

