Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Берлін через позицію щодо України втрачає довіру союзників, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер

Берлін через позицію щодо України втрачає довіру союзників, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер

30 січня, 2022 неділя
17:21
війна з Росією Вольфганг Ішингер

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що Німеччина втрачає довіру союзників через свою позицію щодо України

Про це повідомляє Радіо Свобода.  

За його словами, Німеччина ризикує втратити довіру партнерів через свою стриману позицію на тлі загрози російського вторгнення в Україну. 

"Німеччина втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує втратити її", – сказав Ішингер, який тривалий час був послом ФРН у США. 

За його словами, репутація Берліна постраждала через небажання постачати зброю Україні та позицію німецького уряду щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
Німеччина
Мюнхенська конференція з безпеки
ФРН
російська агресія
постачання зброї
Північний потік-2
союзники
російське вторгнення
Мюнхенська конференція
Читайте також:
Володимир Вірчіс
28 січня, 2022 п'ятниця
"Чи можна стартанути з 0?", - боксер Вірчис, якого знайшли повішеним, за три тижні до смерті просив допомоги і хотів почати життя заново
Зеленський
28 січня, 2022 п'ятниця
Зеленський: "Вони вбивали, вони ховали побратимів, вони практики - наша армія є не гіршою за армії НАТО"
29 січня, 2022 субота
Ким насправді виявилися американці у формі у зоні АТО-ООС. З'явилося пояснення
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.56
    Купівля 28.56
    Продаж 28.9
  • EUR
    Купівля 31.77
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
30 січня
20:16
Роберт Менендес
США можуть запровадити частину нових санкцій проти Росії до вторгнення в Україну
19:55
Олександр Усик
Усик оголосив, що дебютує в українському футбольному клубі
19:37
Арахамія
Вони всі в Україні наркотики вживають? Депутатка Європарламенту відреагувала на заяву Арахамії про те, що США сіють паніку через можливу агресію РФ
19:20
Інтерв’ю
Андерс Аслунд
"Путіну байдуже на народ, варто вводити санкції проти його друзів-олігархів", – Андерс Аслунд
19:14
У 2021 році в боях з росіянами на Донбасі загинуло 79 українських бійців. Імена героїв
18:49
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, що сказав би Путіну при зустрічі
18:21
Акція подяки країнам ЄС та НАТО за військову допомогу
#ThanksFriends: У Києві відбулася акція подяки країнам ЄС та НАТО за військову допомогу
18:10
Інтерв’ю
Андрій Санніков
"Росія прорахувалася з реакцією Заходу і НАТО", – Андрій Санніков
18:00
Мурат Гассієв (праворуч) та Олександр Усик
Росіянин, який прагнув реваншу з Усиком, відмовився від бою за право зустрітися з українцем
17:33
ООС
30 січня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
16:49
Москва_Кремль
Нові санкції зроблять боляче всім росіянам - від мільярдерів до звичайних жителів, - The New York Times
16:46
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
"Путін відступає. 1938 року не буде, тому що Мюнхен не відбувся", – Андрій Піонтковський
16:29
"На суші, на морі та в повітрі". Британія посилить військову присутність по усій континентальній Європі
16:11
Рафаель Надаль
Надаль здійснив фантастичний камбек у фіналі проти росіянина та виграв Australian Open
16:02
Ексклюзив
Андерс Аслунд
"У США краща розвідка, ніж в Україні. Не можна так критикувати головних партнерів" – Андерс Аслунд про виступ Зеленського
15:51
Борис Джонсон
Джонсон заявив, що картина на кордоні України стає дедалі тривожнішою
15:40
Ексклюзив
Глен Грант
"Найбільша його слабкість – це олігархи", – Глен Грант про те, чого боїться Путін
15:30
Єнс Столтенберг
Столтенберг пояснив, чому НАТО не відправлятиме бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення
15:17
Данило Ігнатенко
Футболіст "Шахтаря" перейшов до французького клубу
14:59
"Я ненавиджу українську мову, а прапор - пиз**ць". Помічниця головного редактора каналу "Рада" просить її вибачити
14:45
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Серед російської еліти очевидний глухий спротив війні з Україною", – Андрій Піонтковський
14:38
Поблизу Алмати понівечили православний цвинтар
14:19
Юссі Нійністе
Фінляндії слід вступати до НАТО без референдуму, - ексміністр оборони
14:04
Ексклюзив
шкільне харчування
"Велике варивництво" замість реформи шкільного харчування – розслідування "Еспресо"
14:00
Ліз Трас
Британія готова на будь-які дії задля порятунку України
13:32
Ексклюзив
На столичній Куренівці врізався у стовп Kia Sorento. Постраждала пасажирка
13:14
Посольство США закликає американців без вагань вибратися за межі України. Але не літаками
12:51
Посварилися через заборговані 6 тис. грн. Нацполіція швидко розшукала у Василькові вбивцю підприємців з Волині
12:45
Ексклюзив
Андрій Санніков
"Олімпіада – не стримуючий фактор. Це російський вкид, димова завіса", – Андрій Санніков
12:37
Сергій Квіт
"Це елемент дестабілізації в Україні": новообраний президент НауКМА Сергій Квіт про спробу зриву виборів в Національному університеті "Києво-Могилянська академія"
12:15
Ексклюзив
При в'їзді до Києва з Вишгорода Toyota Land Cruiser збив дерева й стовпа. Водій уцілів
11:30
Ексклюзив
Ті, хто кажуть "не сійте паніку", потім стають рабами загарбників, - Віталій Портников
11:18
Ексклюзив
Війна в повітрі: чи зможе українська ППО відбити авіаційний та ракетний удари РФ? - розслідування телеканалу Еспресо
11:16
Підтримував Путіна та анексію Криму. Помер актор Леонід Куравльов
11:15
Ексклюзив
Глен Грант
"Готуйтеся до найгіршого", – британський полковник звернувся до Зеленського
10:48
Інтерв’ю
Михайло Забродський
"Влада навіть теоретично не готова до масштабних дій і складних рішень у час війни", – Михайло Забродський
10:20
Вперше в історії України одночасно працюють усі 15 енергоблоків АЕС
10:01
Немає сумнівів, хто друг, а хто ворог, - Порошенко подякував західним союзникам за підтримку України
09:39
Українська розвідка вивезла із Києва секретні документи, - Washington Post
09:17
Вітер лишив без світла 63 населені пункти
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV