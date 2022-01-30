Берлін через позицію щодо України втрачає довіру союзників, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер
Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер заявив, що Німеччина втрачає довіру союзників через свою позицію щодо України
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За його словами, Німеччина ризикує втратити довіру партнерів через свою стриману позицію на тлі загрози російського вторгнення в Україну.
"Німеччина втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує втратити її", – сказав Ішингер, який тривалий час був послом ФРН у США.
За його словами, репутація Берліна постраждала через небажання постачати зброю Україні та позицію німецького уряду щодо російського газопроводу "Північний потік-2".
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24 січня повідомлялося, що під час обговорення нових санкцій проти Росії Німеччина відмовилася розглядати питання про її відключення від SWIFT.
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