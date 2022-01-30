Берлін через позицію щодо України втрачає довіру союзників, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, Німеччина ризикує втратити довіру партнерів через свою стриману позицію на тлі загрози російського вторгнення в Україну.

"Німеччина втратила довіру цілої низки партнерів або ризикує втратити її", – сказав Ішингер, який тривалий час був послом ФРН у США.

За його словами, репутація Берліна постраждала через небажання постачати зброю Україні та позицію німецького уряду щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

24 січня повідомлялося, що під час обговорення нових санкцій проти Росії Німеччина відмовилася розглядати питання про її відключення від SWIFT.

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