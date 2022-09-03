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Берлін узгодив кандидатуру нового посла України в Німеччині

3 вересня, 2022 субота
09:33
Суспільство Олексій Макеєв

Німеччина погодилася з кандидатурою Олексія Макеєва на посаду посла України, який має замінити Андрія Мельника

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Стало відомо, що президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення послом Олексія Макеєва.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака – Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у Берліні та Берні та добре володіє німецькою мовою. 

  • Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив 5 чиновників, які обіймали посади надзвичайних і повноважних послів України в 9 країнах, серед них Андрій Мельник, посол України у Німеччині.

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Німеччина
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