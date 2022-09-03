Берлін узгодив кандидатуру нового посла України в Німеччині

Про це повідомило німецьке видання Spiegel.

Стало відомо, що президент Франк-Вальтер Штайнмаєр дав згоду на призначення послом Олексія Макеєва.

Олексій Макеєв наразі є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики і членом міжнародної експертної групи Єрмака – Макфола. На дипломатичній службі він з 1996 року, за цей час працював у Берліні та Берні та добре володіє німецькою мовою.

Нагадаємо, 9 липня президент Володимир Зеленський звільнив 5 чиновників, які обіймали посади надзвичайних і повноважних послів України в 9 країнах, серед них Андрій Мельник, посол України у Німеччині.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb