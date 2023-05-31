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Берлін заявив, що Україна має право завдати ударів по території РФ

31 травня, 2023 середа
16:50
Світ посольсто Німеччини

У середу, 31 травня, в уряді Німеччини заявили про право Києва завдати удару по російській території

Про це інформує DW з посиланням на офіційного представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта.

Коментуючи атаку безпілотників на Москву речник заявив: "Міжнародне право дозволяє Україні завдавати ударів по території Росії з метою самооборони".

Водночас Хебестрейт додав, що офіційний Берлін виступає проти використання німецької зброї для таких атак.

Атака дронів на Москву 

Уранці 30 травня росіяни почали масово повідомляти про вибухи у Москві та Підмосков'ї внаслідок атаки дронів. Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кілька будівель у столиці РФ зазнали "незначних пошкоджень", але жителів кількох багатоповерхівок евакуювали. Натомість російські джерела публікували кадри атаки. 

Один з російських воєнкорів стверджував, що БПЛА, що літають над Москвою, "нагадують українські ударні безпілотники".

Своєю чергою у міноборони РФ звинуватили Україну в атаці на Москву за допомогою 8 безпілотників, заявивши, що 5 дронів вони збили, а ще 3 придушили за допомогою систем радіоелектронної боротьби.

Однак російський пропагандист Володимир Соловйов сказав, що Україна запустила 32 безпілотники, деякі з яких були націлені на район Рубльовки у Московській області.

За даними одного з російських видань, безпілотник завдав ударів переважно по районах біля резиденції Путіна в Ново-Огарьово та інших елітних районах Московської області.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков також звинуватив в атаці безпілотників на Москву Україну: "Зрозуміло, що йдеться про дії київського режиму у відповідь на наші дуже ефективні удари по одному з центрів прийняття рішень".

Натомість в Україні заперечили, що наша країна була безпосередньо причетна до удару безпілотника. Коментуючи інцидент, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк сказав: "дрони хочуть повернутись до своїх творців".

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, де заявив, що українці "терористи та нацисти" та звинуватив Україну в атаці дронами на цивільну інфраструктуру Москви. Він також заявив, що Європі "необхідно замислитися над тим, кого вона спонсорує і на яких умовах надає озброєння", оскільки, за його словами, це "відгукнеться, коли Росія постукає у двері". Кадиров також пообіцяв помститися Україні за цю атаку. Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на погрози.

Військовий експерт, полковник ЗСУ речник Генерального штабу ЗСУ 2014-2017 рр. Владислав Селезньов нагадав, що у 1999 році російська ФСБ вчинила цілий ряд терактів на території РФ.

Михайло Притула, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки, зазначив, що атака безпілотників по Москві показала слабкість путінського режиму, і це є основною метою запуску дронів.  

Реакція світу на атаку

Без реакції світу на ситуацію не обійшлося. Свої коментарі виголосили Велика Британія та США.

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі вважає, що Україна має право використовувати силу за межами своїх кордонів, аби послабити здатність РФ завдавати ударів.

Натомість представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати все ще збирають дані про удари безпілотників у Москві й не схвалюють атаки по російській території. США - за акцент на поверненні власних територій.

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