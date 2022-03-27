Берлінський театр написом "діти" перед своїм входом висловив солідарність із зруйнованим у Маруполі Драмтеатром
На вході театру у Берліні з'явився напис "діти" на знак солідарності зі зруйнованим у Маріуполі Драматичним театром
Про це повідомило посольство України в Берліні у Facebook.
"За ініціативи посольства та за миттєвої згоди керівництва театру актори, активісти та українські дипломати зробили перед центральним входом театру великими білими літерами напис "ДЕТИ", – йдеться у повідомленні.
"В знак того, що Берлін з Маріуполем, а Німецький театр Берліна - зі зруйнованим академічним драматичним театром Маріуполя. Театром, де переховувались від російських бомбардувань діти, про що великими літерами - щоб було видно з літаків - Маріуполь відчайдушно кричав, благаючи не скидати бомби принаймні сюди. На жаль, це не зупинило ворога", – додало посольство.
Окрім цього, 27 березня, у Всесвітній день театру, у Берліні на шести сценах відбудуться заходи, присвячені Маріуполю.
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