Про це інформує Служба безпеки України.

Однією зі зловмисників є Наталія Пісарєва, псевдоочільниця "адміністрації Чорноморського району Криму", яку призначив Сергій Аксьонов. Перебуваючи на посаді "першої заступниці міністра культури", вона координувала ворожу інформкампанію та закликала українських захисників здаватися в полон та мешканців Криму вступати до російських військ.

Ще однією колаборанткою є колишня посадовиця управління Державної казначейської служби України в Луганській області, яка очолила "казначейство "ЛНР", а також залучила ще п'ятьох спільників і експідлеглих зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського й Марківського районів.

"На цих "посадах" вони брали участь у фінансовому забезпеченні російських окупаційних угруповань, які були залучені на східному фронті", - пише пресслужба.

Загалом сімом фігурантам повідомили про підозру за колабораційну діяльність.

Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років тюрми.