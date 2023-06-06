Фінансують окупантів: СБУ оголосила підозру 7 топколаборантам, зокрема соратниці Аксьонова
Служба безпеки повідомила про підозру 7 чиновникам-колаборантам, які переховуються на тимчасово окупованій території України
Про це інформує Служба безпеки України.
Однією зі зловмисників є Наталія Пісарєва, псевдоочільниця "адміністрації Чорноморського району Криму", яку призначив Сергій Аксьонов. Перебуваючи на посаді "першої заступниці міністра культури", вона координувала ворожу інформкампанію та закликала українських захисників здаватися в полон та мешканців Криму вступати до російських військ.
Ще однією колаборанткою є колишня посадовиця управління Державної казначейської служби України в Луганській області, яка очолила "казначейство "ЛНР", а також залучила ще п'ятьох спільників і експідлеглих зі Старобільського, Новоайдарського, Міловського, Новопсковського й Марківського районів.
"На цих "посадах" вони брали участь у фінансовому забезпеченні російських окупаційних угруповань, які були залучені на східному фронті", - пише пресслужба.
Загалом сімом фігурантам повідомили про підозру за колабораційну діяльність.
Зловмисникам загрожує від 5 до 12 років тюрми.
- 23 травня стало відомо, що Служба безпеки викрила на шпигунстві співробітника прикордонного управління ФСБ РФ. Він намагався створити агентурну мережу для отримання розвідувальної інформації про Сили оборони України.
- 29 травня оголосили підозру пособнику загарбників з Херсонщини, який під час окупації здавав їм патріотично налаштованих односельців та забезпечував російських військових харчами і матеріальними ресурсами.
- 1 червня суд заочно виніс вирок жительці Луганщини, очолила створене окупантами управління "пенсійного фонду". Їй призначили 8 років в'язниці.
- У Херсоні викрили колаборанта, який охороняв російську катівню, де знущалися з учасників руху опору. Також зловмисник допомагав проводити обшуки.
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