Без членства в ЄС та НАТО Україна не має майбутнього, - дипломат Омелян
Дипломат Володимир Омелян переконаний, що єдиним наслідком війні має стати вступ України до НАТО та ЄС
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Я щасливий, що на 4 рік своєї каденції президент Володимир Зеленський нарешті визначив справжні цілі для України, а не фальшиві. Оскільки без членства в Європейському Союзі та НАТО Україна не матиме майбутнього, скільки б життів ми за це не поклали. Шкода, що такою дуже дорогою ціною, наша влада змінює свою позицію щодо вступу до НАТО, але маємо те, що маємо і потрібно триматись цього треку", - вважає Омелян.
Політик наголосив, що Україну чекає важкий післявоєнний період
"Економічна політика уряду повністю провалена. Ми за півтора року війни так і не змогли побудувати воєнну економіку. Також наша держава зовсім не готова до післявоєнного періоду. На жаль, це гірка правда. І я б не дуже хотів, щоб політичні еліти усвідомили це лише тоді, коли українці будуть заробляти по 1$ за добу", - додав він.
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