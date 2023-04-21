Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Я щасливий, що на 4 рік своєї каденції президент Володимир Зеленський нарешті визначив справжні цілі для України, а не фальшиві. Оскільки без членства в Європейському Союзі та НАТО Україна не матиме майбутнього, скільки б життів ми за це не поклали. Шкода, що такою дуже дорогою ціною, наша влада змінює свою позицію щодо вступу до НАТО, але маємо те, що маємо і потрібно триматись цього треку", - вважає Омелян.

Політик наголосив, що Україну чекає важкий післявоєнний період

"Економічна політика уряду повністю провалена. Ми за півтора року війни так і не змогли побудувати воєнну економіку. Також наша держава зовсім не готова до післявоєнного періоду. На жаль, це гірка правда. І я б не дуже хотів, щоб політичні еліти усвідомили це лише тоді, коли українці будуть заробляти по 1$ за добу", - додав він.