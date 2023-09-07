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Війна з Росією: хроніка
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Без деімперіалізації РФ повернеться з війною максимум через 7 років після нашої перемоги, - громадський діяч Пекар

7 вересня, 2023 четвер
13:39
Росія москва, кремль

Громадський діяч, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Валерій Пекар зазначив, що деімперіалізація та деколонізація Росії - єдиний вихід. Інакше, 7 років - максимальний термін, через який РФ повернеться з війною

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Наша стратегічна мета - це перетворити російські терени на територію, безпечну для України і світу. Інакше - це не перемога, а просто невеличка перерва перед наступною війною або за кілька років, або через більш віддалений період. Наші союзники стверджують, що 7 років - це максимальний термін, через який Росія відновить спроможність і знову повернеться з війною", - каже Валерій Пекар.

За його словами, перемога - це ті зміни в Росії, які унеможливлюють наступну війну.

"Поки Росія є імперією - вона завжди буде загрожувати Україні.  Мир кращий за попередній - це світ, в якому Україні Росія більше не загрожує. А це може бути лише тоді, коли вона припиняє своє існування як імперія. Це означає, що деколонізація, імперіалізація Росії є нашим стратегічним завданням. Зробити це можуть лише ті народи, які проживають на російських теренах, і сьогодні є поневоленими, і прагнуть свободи, так само як були поневоленими українці сотні років", - розповідає громадський діяч.

Вихід на державні кордони України - лише перший крок до перемоги

У серпені 2014 року ЗСУ також вийшли на державний кордон України, але війна продовжилася. Тому цілком ймовірно, що обстріли українських міст будуть продовжуватись незалежно від того скільки нашої території буде звільнено.

"Якщо вихід на кордони 1991 року це не є перемога, це лише якийсь важливий момент продовження війни. Якщо після цього війна ще продовжиться, РФ вірить що вона ще раз наступною хвилею наступу зможе знову завоювати українські землі, то це означає що перемога ще не досягнута і війна продовжується. Якщо РФ підписує перемир'я для того, щоб відновити свою військову спроможність, і скажімо за рік, два, три повертається наступною хвилею наступу, очевидно це також не перемога", - резюмує Валерій Пекар.

Ключі до перемоги - у Кремлі

"Ключі до перемоги - це зміни в самій РФ, які унеможливлюють наступну хвилю агресії. І, власне, розуміння цього на сьогоднішній день я не спостерігаю ні в українському суспільстві, ні серед українських політичних еліт, ні, очевидно, серед наших західних союзників. Західні союзники переконані, що Путін обов'язково піде на переговори. Більше того, вони переконані, що якимось чином влада в Кремлі зміниться, до влади прийдуть хороші російські демократи, і знову буде в Росії демократія, і тоді буде вічний мир", - каже громадський діяч.

Захисні споруди на звільнених територіях півночі України 

"На звільнених територіях на півночі України вже точно треба будувати великі захисні споруди. Так чи інакше, Росія повернеться туди через рік, через 3, через 5, через 7...  І я не кажу, що вона сьогодні має спроможність на повторну, скажімо, атаку на Київ. Але уявіть собі, що наприклад, успішний контрнаступ цієї осені повністю звільняє ті терени, які ми хочемо звільнити, і Україна з РФ підписує мирні угоди. Росія починає свій великий шлях до відновлення військової спроможності. І наприклад, через 3 роки знову вдаряє по Україні. Чи нам тоді ці захисні споруди будуть потрібні? Очевидно, будуть потрібні", - висловлюється Валерій Пекар.

  • Раніше міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. дипломат Володимир Огризко розповідав, що після розгрому російських військ в Україні в Росії почнеться фаза зміни влади, у якій братимуть участь мініармії, що вже формуються.
  • Перед тим, представник російських добровольців у складі ЗСУ Соколов повідомляв, як тільки вони зайдуть на територію РФ, їх підтримає більшість населення і силовиків.
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