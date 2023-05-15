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У РФ почнеться фаза зміни режиму після поразки у війні проти України, - дипломат Огризко

15 травня, 2023 понедiлок
15:20
Війна з Росією путін, путлер

Після розгрому російських військ в Україні в Росії почнеться фаза зміни влади, у якій братимуть участь мініармії, що вже формуються

Таку думку висловив міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. дипломат Володимир Огризко в інтерв'ю Юрію Фізеру в етері Еспресо.

Він зазначив, що ситуація в Росії зараз наближається до критичної. За його словами, люди, які трошки здатні думати попри постійну пропаганду, що триває десятиріччями, бачать, що "фінал комедії" не за горами.

"І цей "фінал комедії" може бути різним. Це може бути такий собі мирний варіант передачі влади від Путіна комусь, із ким він домовиться, і тоді все начебто нормально. І може бути зовсім інший варіант, коли все починає іти неконтрольованим чином, і навколо Путіна формуються різні загони, які будуть іти наступом на Кремль для того, щоб взяти владу. І в цьому як раз головна інтрига", - поділився Огризко.

Ексміністр зазначає, що зараз всі ті, хто наближений до Путіна, думають, на кого робити ставки і з ким консолідуватися, утворити ті чи інші об'єднання. Так у Росії вже починають створювати мініармії. Вони, за словами Огризка, уже є у Пригожина, їх має Газпром і деякі регіональні утворення.

"Для держави, яка контролює ситуацію, і для влади, яка контролює ситуацію, - це неприйнятні речі. Це означає, що почався розвал, управлінський розвал. Тобто центральна влада не контролює, що відбувається на місцях", - зазначив він.

Огризко додав, що ці міні-армії почнуть з'ясовувати стосунки відносно оборони того, що їм належить, і відносно бажання взяти владу в рамках більшої території або всієї країни.

"З історії РФ ми знаємо, що як тільки слабне центральна влада, холопи з боярами починають шукати відповіді на ті питання, на які вони відповіді не знайшли, коли були під жорсткою владою централізованого управління. Коли централізація зникає, починається смута, починаються бунти, починаються розвали того, що ще вчора вважалося абсолютно непрохідним. От те саме ми зараз бачимо в тому, що зараз відбувається в РФ", - наголосив ексміністр.

Він також наголосив, що після розгрому російської армії в Україні в РФ почнеться фаза зміни влади.

"Як тільки закінчується так звана СВО, закінчується розгромом російських військ, у Росії починається нова фаза - фаза зміни режиму. От як він відбудеться, ми поки сказати не можемо, але варіанти є. Я особисто схиляюся до думки, що навколо Путіна є немало людей, які думають над тим, щоб або з ним домовитися по-доброму, або відправити його на заклання в Гаагу і списати всі гріхи саме на нього", - підсумував Огризко.

  • Нагадаємо, між Євгеном Пригожиним та вищим військовим керівництвом РФ давно напружені стосунки. Так 21 лютого стало відомо, що він неодноразово скаржився на брак належного постачання боєприпасів його бойовикам, публічно критикував і скандалив із чиновниками російського міноборони, зокрема з його головою Сергієм Шойгу. Нещодавно засновник ПВК Вагнера заявив, що його та інших високопоставлених вагнерівців повністю відключили від урядової лінії зв'язку РФ та заблокували всі перепустки до російських міністерств.
  • 13 березня Інститут вивчення війни констатував, що конфлікт між міноборони Росії та Євгеном Пригожиним досяг апогею на тлі битви за Бахмут.
  • 15 травня стало відомо, що Пригожин нібито пропонував Україні в обмін на відведення підрозділів ЗСУ з Бахмута розкрити дані про позиції військ РФ для атак.
Світ
Росія
Володимир Путін
Вагнергейт
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