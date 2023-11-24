Без спільного кандидата: у Тайвані на вибори президента йдуть прихильники зближення з КНР
24 листопада опозиційні партії Тайваню, які прагнуть тісніших зв’язків з Китаєм, зареєстрували окремих кандидатів для участі в президентських виборах
Про це повідомляє Reuters.
Опозиційні партії Гоміньдан і Тайванська народна партія (ТНП), які ведуть кампанію за налагодження кращих зв'язків з Китаєм, погодилися співпрацювати проти керівної Демократичної прогресивної партії (ДПП) на виборах, які проходитимуть 13 січня, але не досягли консенсусу щодо обрання спільного кандидата.
Китай вважає ДПП та її кандидатів у президенти небезпечними сепаратистами та відхилив пропозиції переговорів.
На переговорах опозиційних партій жоден з кандидатів не погодився зніматись з виборів, щоб висувати одного спільного кандидата.
Натомість об’єднана ДПП просувається вперед у своїй виборчій кампанії, зареєструвавши своїх кандидатів у президенти та віцепрезиденти у вівторок, 21 листопада.
Згідно з опитуваннями, лідирує віцепрезидент Тайваню Лай Чін Те з ДПП.
23 листопада виступаючи на передвиборчому заході Лай висміяв роз’єднаність опозиції.
"Чи варто наважитися передати цим людям справу управління державою? Звичайно, це не нормально", - сказав Лай.
- Сі Цзіньпін під час переговорів з Джо Байденом 15 листопада заявив, що Тайвань є найбільшою проблемою у відносинах Китаю та США.
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