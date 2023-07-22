Без ударів по Кримському мосту неможливо здійснити повноцінний контрнаступ ЗСУ, - Фейгін
Російський опозиціонер Марк Фейгін вважає, що для України є неприйнятним відмовитися від ударів по Кримському мосту, інакше неможливо буде здійснити повноцінний контрнаступ ЗСУ у напрямку півдня з виходом до Чонгарського перешийка
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Путін невипадково відразу після підриву Кримського мосту сказав, що це теракт і що це цивільний об'єкт. Це не цивільний об'єкт, він повністю використовується для воєнних цілей. Росіяни везуть техніку, і не лише залізницею, а й автомобільне полотно використовувалося для перевезення техніки й боєприпасів. Там своє логістичне навантаження. Весь міст – і залізничний, і автомобільний – використовувався для перевезення військових вантажів. Це фіксується розвідками, спостереженням, супутниковими та іншими засобами. Це об'єкт, який підлягає впливу. Крім того, Крим окупований", - наголосив Фейгін.
За словами опозиціонера, для України є неприйнятним відмовитися від ударів по Кримському мосту, інакше неможливо буде здійснити повноцінний контрнаступ у напрямку півдня з виходом до Чонгарського перешийка.
"Підвезення техніки й особового складу, відведення техніки на ремонт – все здійснюється через цю артерію. Тобто Кримський міст – це законний об'єкт, тому що це є територія України й побудовано міст незаконно. Він проходить територією України між Керчю й півостровом. Тож удари по ньому, особливо в умовах війни, цілком легітимні", - підкреслив Фейгін.
- Вибухи на Кримському мосту пролунали під ранок 17 липня, після чого окупаційна влада заявила про "надзвичайну подію" та звинуватила в атаці українських військових. На прольотах виявили пошкодження дорожнього полотна, а також заявили про нібито 2 загиблих.
- Президент Володимир Зеленський назвав Кримський міст ціллю українських військових і заявив, що він має бути повністю нейтралізований.
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