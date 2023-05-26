Без якихось змін відновити довіру до Верховного Суду буде складно, - юрист Гришко
Ми можемо говорити про тотальне зниження довіри до Верховного Суду - без якихось змін відновити її буде дуже складно
Про це в ефірі Еспресо заявив юрист Фундації DEJURE Володимир Гришко.
"Ми можемо говорити про тотальне зниження довіри до Верховного Суду. Говорити про якийсь ризик контролю (з боку влади, - ред.) є місце. Зважаючи на історію вже голови суду Кравченка. Цим незадоволене буде не лише громадянське суспільство і все суспільство, а й міжнародні партнери, які нас підтримують і підтримують судову реформу тощо. Буде йтися про те, щоб реформувати реформований Верховний Суд. Бачимо, щоб без якихось змін відновити довіру до Верховного Суду буде дуже складно", - вважає він.
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