Без якихось змін відновити довіру до Верховного Суду буде складно, - юрист Гришко

Про це в ефірі Еспресо заявив юрист Фундації DEJURE Володимир Гришко.

"Ми можемо говорити про тотальне зниження довіри до Верховного Суду. Говорити про якийсь ризик контролю (з боку влади, - ред.) є місце. Зважаючи на історію вже голови суду Кравченка. Цим незадоволене буде не лише громадянське суспільство і все суспільство, а й міжнародні партнери, які нас підтримують і підтримують судову реформу тощо. Буде йтися про те, щоб реформувати реформований Верховний Суд. Бачимо, щоб без якихось змін відновити довіру до Верховного Суду буде дуже складно", - вважає він.