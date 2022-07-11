Офіційне бажання влади вибити росіян з Півдня

Чи не вперше оголошується, декларується план українського наступу через закордонне видання. Паралельно із заявою міністра оборони Резнікова є звернення віцепремʼєрки Ірини Верещук, яка закликала мешканців окупованих районів Херсонщини й Запоріжжя швидко евакуюватися, адже Збройні сили України будуть деокуповувати ці зони й очікуються величезні бої.

Тобто українські посадовці завуальовано повідомляють, що незабаром розпочнеться великий наступ на Херсонському напрямку. Якщо звернути увагу на зведення Генштабу ЗСУ, то якоїсь конкретної інформації про наступ у напрямку Херсону немає. Мова йде насамперед про тактичні дії з обох боків, скеровані на здобуття тактичних переваг.

Упродовж останніх тижнів ЗСУ звільнили від окупантів населені пункти Херсонської області Потьомкіно, Зелений гай, Барвінок - це у напрямку Чорнобаївки, Мирне та Іванівка. Варто відзначити, що смт Іванівка згадується не вперше - тобто бойові дії проводяться на локальних ділянках.

Херсонщина - складна з точки зору ведення бойових дій, на цьому напрямку активно використовується авіація та артилерія. За допомогою пари штурмовиків, українські військові вразили пункти спостереження та командування окупантів у Херсонській області.

Українські війська продовжують поступово витісняти ворога

Російські окупанти намагаються збільшити кількість особового складу й техніки в тих напрямках, де можливі наступи ЗСУ. Повідомлялося, що росіяни підтягують техніку безпосередньо в Херсон.

Варто наголосити, що Херсонський напрямок виглядає достатньо спокусливо для наступу. Протяжність фронту сягає 250 км, діє 13 ворожих батальйонно-тактичних груп із достатньо великими проміжками для ведення такої оборони.

На правому березі Дніпра також є логістичні пастки - 2 мости - поблизу Нової Каховки та Антонівський, якими ворог забезпечує свої частини. Є спокуса сформувати 2 ударні угруповання зі свіжих бригад: одне повинно вийти на Херсон та утримувати місто, інше - діяти від Запоріжжя на Мелітополь. Але це висновки, які робляться з мапи, не враховуючи ризики для життів українських солдатів.

Для проведення широкомасштабного наступу потрібно мати достатньо сил і засобів. Резніков говорить про необхідність мільйонного угруповання. Наразі в ЗСУ мобілізовано близько 700 тис. особового складу. Тобто треба добрати ще 300 тис воїнів. Хоча з іншого боку не кількість захисників визначає хід бойових дій, а навченість підрозділів, злагодженість, оснащеність та розумний і технологічний план ведення бойових дій.

Необхідність закордонної зброї

Наразі наші Збройні сили не мають можливостей та передумов у короткий проміжок часу здійснювати широкомасштабні наступальні дії на Півдні. Ми привʼязані до ситуації, яка розвивається на Донбасі - стабілізації лінії фронту.

Таким чином підготовка до наступу можлива лише з урахуванням отримання закордонної допомоги - жовтень-вересень. Тобто політичне побажання, яке озвучив міністр оборони Резніков щодо деокупації Півдня України, повинне покладатися на конкретні можливості.

У будь-якому разі Генеральний штаб ЗСУ зробить правильні висновки, коли починати наступальну операцію. Звісно ж, це буде вчасно, втаємничено й без оголошення в іноземних виданнях.

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