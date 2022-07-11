English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Статті Без закордонної зброї вибити росіян з Півдня України складно. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Без закордонної зброї вибити росіян з Півдня України складно. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
11 липня, 2022 понедiлок
21:14
Статті Сергій Згурець

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю британській газеті The Times повідомив, що президент України Володимир Зеленський віддав наказ українським військовим деокупувати Південь України

Офіційне бажання влади вибити росіян з Півдня

Чи не вперше оголошується, декларується план українського наступу через закордонне видання. Паралельно із заявою міністра оборони Резнікова є звернення віцепремʼєрки Ірини Верещук, яка закликала мешканців окупованих районів Херсонщини й Запоріжжя швидко евакуюватися, адже Збройні сили України будуть деокуповувати ці зони й очікуються величезні бої.

Тобто українські посадовці завуальовано повідомляють, що незабаром розпочнеться великий наступ на Херсонському напрямку. Якщо звернути увагу на зведення Генштабу ЗСУ, то якоїсь конкретної інформації про наступ у напрямку Херсону немає. Мова йде насамперед про тактичні дії з обох боків, скеровані на здобуття тактичних переваг.

Упродовж останніх тижнів ЗСУ звільнили від окупантів населені пункти Херсонської області Потьомкіно, Зелений гай, Барвінок - це у напрямку Чорнобаївки, Мирне та Іванівка. Варто відзначити, що смт Іванівка згадується не вперше - тобто бойові дії проводяться на локальних ділянках.

Херсонщина - складна з точки зору ведення бойових дій, на цьому напрямку активно використовується авіація та артилерія. За допомогою пари штурмовиків, українські військові вразили пункти спостереження та командування окупантів у Херсонській області.

Українські війська продовжують поступово витісняти ворога

Російські окупанти намагаються збільшити кількість особового складу й техніки в тих напрямках, де можливі наступи ЗСУ. Повідомлялося, що росіяни підтягують техніку безпосередньо в Херсон. 

Варто наголосити, що Херсонський напрямок виглядає достатньо спокусливо для наступу. Протяжність фронту сягає 250 км, діє 13 ворожих батальйонно-тактичних груп із достатньо великими проміжками для ведення такої оборони.

На правому березі Дніпра також є логістичні пастки - 2 мости - поблизу Нової Каховки та Антонівський, якими ворог забезпечує свої частини. Є спокуса сформувати 2 ударні угруповання зі свіжих бригад: одне повинно вийти на Херсон та утримувати місто, інше - діяти від Запоріжжя на Мелітополь. Але це висновки, які робляться з мапи, не враховуючи ризики для життів українських солдатів.

Для проведення широкомасштабного наступу потрібно мати достатньо сил і засобів. Резніков говорить про необхідність мільйонного угруповання. Наразі в ЗСУ мобілізовано близько 700 тис. особового складу. Тобто треба добрати ще 300 тис воїнів. Хоча з іншого боку не кількість захисників визначає хід бойових дій, а навченість підрозділів, злагодженість, оснащеність та розумний і технологічний план ведення бойових дій.

Необхідність закордонної зброї

Наразі наші Збройні сили не мають можливостей та передумов у короткий проміжок часу здійснювати широкомасштабні наступальні дії на Півдні. Ми привʼязані до ситуації, яка розвивається на Донбасі - стабілізації лінії фронту. 

Таким чином підготовка до наступу можлива лише з урахуванням отримання закордонної допомоги - жовтень-вересень. Тобто політичне побажання, яке озвучив міністр оборони Резніков щодо деокупації Півдня України, повинне покладатися на конкретні можливості. 

У будь-якому разі Генеральний штаб ЗСУ зробить правильні висновки, коли починати наступальну операцію. Звісно ж, це буде вчасно, втаємничено й без оголошення в іноземних виданнях. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Миколаїв
Запоріжжя
Сергій Згурець
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
допомога Україні
Колонка Згурця
Читайте також:
10 липня, 2022 неділя
У Кривому Розі спецназ ЗСУ не дав втікти п'яним винуватцям ДТП. "Тітушки" й "свій" поліцейський не допомогли
Путін
10 липня, 2022 неділя
У ЛДПР запропонували замінити назву посади Путіна
Борис Джонсон оголосив про відставку
9 липня, 2022 субота
Прихильники Джонсона назвали кандидата на посаду прем'єра зрадником, - FT
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.05
    Купівля 35.05
    Продаж 36.08
  • EUR
    Купівля 35.44
    Продаж 36.78
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
11 липня
21:39
Ексклюзив
Данило Лубківський
Україна дала непрофесійну реакцію на лист конгресменки США Спартц, - дипломат Лубківський
21:38
Ракета
На Одещині росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, - ОВА
21:37
"Не хочу готувати РФ до неприємних для них сюрпризів": Зеленський про постачання зброї після зустрічі з прем'єром Нідерландів
21:15
нескорений Маріуполь
Маріуполь після дощу перетворився на "Венецію з нечистот", дома можуть обвалитися через вимиття фундаментів, - радник мера
21:05
Ексклюзив
Андрій Єрмак
Якщо б у адміністрації Байдена була інформація щодо того, що Єрмак - російський агент, уже б була реакція, - професор Айзенберг
20:50
Над Україною збили білоруський дрон-камікадзе "Чекан", - виробник безпілотників
20:10
Михайло Подоляк
Подоляк назвав вихід Ахметова з медіабізнесу "гідним прикладом" і похвалив закон про деолігархізацію
19:58
Ексклюзив
опалення
Особливих проблем не повинно бути у цей опалювальний сезон, - експерт з енергетики Білявський
19:54
Кулеба
"ЗСУ покладуть край апетитам Путіна": Кулеба відповів на спрощення Росією паспортизації українців закликом надати Україні більше важкої зброї
19:52
Чорнобильська АЕС
ЧАЕС перейшла з московського до паризького центру Всесвітньої організації операторів атомних електростанцій
19:41
Укрзалізниця
Попри війну: Укрзалізниця виплатила купон за своїми євробондами
19:41
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
Чернігівщина значно більше готова до можливого нападу, ніж 24 лютого, - мер Ніжина
19:13
Самохідна гаубиця CAESAR
Треба дозволити Україні бити по військових об'єктах у РФ і в окупованих Білорусі та Криму, - старший радник конгресу США Массаро
19:06
Джо Байден
Понад 60% демократів не хочуть висувати Байдена на вибори у 2024 році, - The New York Times
19:05
Ексклюзив
Сергій Лавров
На зустрічі G20 Лавров дістав колективного ляпаса, - дипломат Лубківський
18:54
біженці
Бракує житла: Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців
18:44
Ексклюзив
Валерія Лутковська
Звільнення Денісової поставило питання про незалежність інституції омбудсмена, - ексуповноважена ВР з прав людини Лутковська
18:37
Оновлено
Часів Яр, Донеччина
У Часовому Ярі на Донеччині під завалами 5-поверхівки загинула щонайменше 31 людина
18:30
СБУ
На Миколаївщині СБУ викрила зловмисника, який незаконно переправляв чоловіків за кордон
18:23
Ексклюзив
Тищенко Безугла
Тищенка давно треба було виключити з фракції, - нардепка Безугла
18:13
Ексклюзив
Фото з "Азовсталі"
Увага і тиск - це запорука життя полонених українських військових, - дружина бійця "Азову" Зарицька
18:09
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китай імовірніше обʼєднається з Заходом, ніж із Росією, - політичний експерт Кулик
18:06
Трофейний "Панцир-С1" вже працює проти ворога
18:03
На фото Володимир Зеленський
Зеленський уточнив свій наказ про деокупацію Півдня України
18:01
Ексклюзив
Himars
Україна матиме право захищатися будь-якими способами, - військовий експерт Рябих про завдання ударів по військових об'єктах на території РФ
17:48
система оповіщення сирена
В Україні з'явився проєкт закону про кримінальну відповідальність за ігнорування повітряних тривог
17:45
Масяня розповідає про війну в Україні
У новому епізоді "Масяні" Китай звільняє Росію від фашистів
17:41
Марк Рютте
Премʼєр Нідерландів закликав європейську спільноту надати Україні важке озброєння
17:34
Ексклюзив
білоруські військові
Якщо РФ атакуватиме з Білорусі, країнам Балтії буде складно чинити опір, - експерт-міжнародник Каракуц
17:34
Північний потік-2
США підтримали Канаду у справі передачі турбіни для Північного потоку
17:31
Рінат Ахметов
Рінат Ахметов виходить з медійного бізнесу
17:30
Реджеп Таїп Ердоган
Ердоган поговорив з Путіним про коридори для експорту українського зерна Чорним морем
17:16
Ексклюзив
ЗСУ освоюють нову зброю
РФ взяла "павзу", адже ЗСУ знищили склади боєприпасів у тилу - росіянам немає чим воювати, - військовий експерт Притула
17:16
Альфа-Банк
Не хоче мати нічого спільного з країною-агресором: Альфа-Банк змінює назву
17:10
Ексклюзив
HIMARS
ЗСУ ювелірно знищують техніку, яку орки стягують на південь, - радник голови Херсонської ВА Хлань
16:46
Держдепартамент США
Кремль використовує тему антисемітизму, аби дискредитувати Україну, - держдеп США
16:44
Телескоп Hubble
Вчені показали кульове скупчення зірок у сузір'ї Скорпіона
16:37
Ексклюзив
колаж-гривня
Утримувати фіксований курс валют не має сенсу, - президент Асоціації банків України
16:31
ДахаБраха в США
На знак пошани до українського народу. У США 19 липня стане Днем ДахаБрахи
16:25
На контрольованій Україною території Донеччини заборонили продаж алкоголю
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV