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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Безглуздо розділяти цивільні й військові обʼєкти: Росія не має жодного права обстрілювати Україну, - Портников
Ексклюзив

Безглуздо розділяти цивільні й військові обʼєкти: Росія не має жодного права обстрілювати Україну, - Портников

15 липня, 2022 п'ятниця
15:07
війна з Росією Віталій Портников

Журналіст Віталій Портников вважає, що безглуздо розділяти військові та цивільні обʼєкти, адже країна-агресорка Російська Федерація не має жодного права обстрілювати Україну

Публіцист поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Мене дивує, коли починають розділяти цивільні й військові обʼєкти. Я перепрошую, а російська армія хіба має мандат міжнародної спільноти на обстріли українських військових обʼєктів? Чи може Росія оголосила Україні війну? Кажуть, що Путін ще може оголосити нам війну. Але для війни потрібен реальний привід", - зазначив Портников.

Журналіст додав, що Росія не має реального приводу для війни проти України, адже ми ніколи не загрожували росіянам.

"Ми прекрасно розуміємо, що вся ця демагогія про захист народу Донбасу, поява й визнання незалежності так званих народних республік на частині Донецької та Луганської областей України є безглуздою. Це абсолютний фейк. Україна ніколи не загрожувала Російській Федерації. Українська армія ніколи не загрожувала Росії. В Україні немає ніякої ядерної зброї", - зауважив Віталій Портников.

  • 15 липня Офіс генпрокурора повідомив, що окупанти вбили 352 дітей, понад 1009 поранили та пошкодили 2126 закладів освіти за час повномасштабної війни проти України.
  • Пропагандистські російські медіа поширюють фейк, мовляв, 14 липня військові РФ завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі у Вінниці, адже там проходила нарада українських військових. 

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Україна
Росія
окупанти
Віталій Портников
ракетний удар
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