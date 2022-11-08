Про це заявив речник Державного департаменту Нед Прайс, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи фактичне зізнання Пригожина у втручанні у виборчий процес у США, речник Держдепу назвав його "виявом безкарності, якою при Путіні й у Кремлі користуються корупціонери".

"Нам усім відомо, особливо зараз, що вільні й чесні вибори є наріжним каменем американського суспільства й американської демократії. Ми не дозволимо втручання в наші вибори незалежно від того, звідки воно відбуватиметься. Ми це засвідчили не лише словами, а й діями", – наголосив він.

Прайс нагадав, що США ще у 2018 році запровадили санкції проти Пригожина та його Агентства інтернет-досліджень, а у 2021-му – проти самої Росії. Також через втручання у вибори санкції були накладені на Іран.

Нагадаємо, напередодні Євгеній Пригожин визнав втручання у вибори в США.

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