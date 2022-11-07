Власник ПВК Вагнера Пригожин визнав втручання у вибори в США

Про це інформує видання "Радіо свобода", посилаючись на повʼязану з Пригожиним пресслужбу компанії "Конкорд", яка згодом видалила повідомлення.

"Панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку", – цитує відповідь Пригожина пресслужба.

Тема втручання РФ у вибори знову стала актуальною перед 8 листопада, а саме проміжними виборами до конгресу США.

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Саме завтра визначать усіх 435 членів палати представників, власників 35 зі 100 мандатів сенату, а в 36 штатах відбудуться вибори губернаторів.

5 жовтня Джо Байден заявив, що братиме участь у президентських виборах США, які пройдуть у 2024 році.

9 жовтня Трамп заявив, що адміністрація Байдена спровокувала Путіна на вторгнення до України. Він також вкотре наголосив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося, якби він залишився на посаді президента США.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість передачі Україні систем ППО Hawk.

4 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сполучені Штати сьогодні мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Сьогодні експрезидент США Дональд Трамп заявив, що планує знову балотуватися у 2024 році на посаду глави держави.

Раніше чеченський лідер Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин розкритикували військове командування РФ після звільнення українськими воїнами Лимана на Донеччині.

25 жовтня українська розвідка повідомила, що у ПВК Вагнера масово набирають в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

Британська розвідка спіймала Пригожина на брехні про успіхи ПВК Вагнера на Донбасі.

Росія прагне втрутитися в проміжні вибори до конгресу США за допомогою ботоферм. Росіяни дискредитують уряд демократів за допомогою ботоферм, так вони хочуть зменшити допомогу США Україні та посилити позиції республіканців.

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