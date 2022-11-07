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Власник ПВК Вагнера Пригожин визнав втручання у вибори в США

7 листопада, 2022 понедiлок
17:49
Світ Євген Пригожин

7 листопада близький до президента РФ Путіна бізнесмен і власник ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав своє втручання в американські вибори

Про це інформує видання "Радіо свобода", посилаючись на повʼязану з Пригожиним пресслужбу компанії "Конкорд", яка згодом видалила повідомлення.

"Панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку", – цитує відповідь Пригожина пресслужба.

Тема втручання РФ у вибори знову стала актуальною перед 8 листопада, а саме проміжними виборами до конгресу США.

Читайте також: Втручання у вибори США, кібератаки, утиски опозиції: S&P і Fitch прогнозують тривале послаблення економіки РФ навіть без нового нападу на Україну.

Саме завтра визначать усіх 435 членів палати представників, власників 35 зі 100 мандатів сенату, а в 36 штатах відбудуться вибори губернаторів.

  • 5 жовтня Джо Байден заявив, що братиме участь у президентських виборах США, які пройдуть у 2024 році.
  • 9 жовтня Трамп заявив, що адміністрація Байдена спровокувала Путіна на вторгнення до України. Він також вкотре наголосив, що вторгнення РФ в Україну ніколи б не відбулося, якби він залишився на посаді президента США.  
  • Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість передачі Україні систем ППО Hawk.
  • 4 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Сполучені Штати сьогодні мають оголосити про новий пакет військової допомоги для України. 
  • Сьогодні експрезидент США Дональд Трамп заявив, що планує знову балотуватися у 2024 році на посаду глави держави.  
  • Раніше чеченський лідер Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин розкритикували військове командування РФ після звільнення українськими воїнами Лимана на Донеччині.
  • 25 жовтня українська розвідка повідомила, що у ПВК Вагнера масово набирають в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C. 
  • Британська розвідка спіймала Пригожина на брехні про успіхи ПВК Вагнера на Донбасі.
  • Росія прагне втрутитися в проміжні вибори до конгресу США за допомогою ботоферм. Росіяни дискредитують уряд демократів за допомогою ботоферм, так вони хочуть зменшити допомогу США Україні та посилити позиції республіканців.

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Росія
війна з Росією
Вагнергейт
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