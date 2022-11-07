Власник ПВК Вагнера Пригожин визнав втручання у вибори в США
7 листопада близький до президента РФ Путіна бізнесмен і власник ПВК Вагнера Євген Пригожин визнав своє втручання в американські вибори
Про це інформує видання "Радіо свобода", посилаючись на повʼязану з Пригожиним пресслужбу компанії "Конкорд", яка згодом видалила повідомлення.
"Панове, ми втручалися, втручаємося і втручатимемося. Акуратно, точно, хірургічно та по-своєму, як ми це вміємо. Під час наших точкових операцій видалятимемо відразу обидві нирки та печінку", – цитує відповідь Пригожина пресслужба.
Тема втручання РФ у вибори знову стала актуальною перед 8 листопада, а саме проміжними виборами до конгресу США.
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Саме завтра визначать усіх 435 членів палати представників, власників 35 зі 100 мандатів сенату, а в 36 штатах відбудуться вибори губернаторів.
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- Росія прагне втрутитися в проміжні вибори до конгресу США за допомогою ботоферм. Росіяни дискредитують уряд демократів за допомогою ботоферм, так вони хочуть зменшити допомогу США Україні та посилити позиції республіканців.
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