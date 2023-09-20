Безпілотник РФ атакував авто шведських журналістів на Запоріжжі, МЗС України відреагувало

Про це інформує TV4.

Зазначається, що росіяни атакували медійників зі Швеції уранці вівторка, 19 вересня. Під час атаки РФ у автівці перебували репортер Йоган Фредрікссон та фотограф Даніель Здольсек.

Повідомляється, що вони не постраждали, адже вийшли з машини до моменту удару.

"Цього разу нам пощастило. Російський ударний безпілотник врізався прямо в задні двері нашого авто, на щастя, в машині нікого не було", - зазначив журналіст.

Водночас внаслідок удару поранення отримали український продюсер Олександр Павлов, а також двоє українських поліціянтів. Автомобіль та обладнання знімальної групи було повністю знищене.

Як зазначили на каналі, іноземні журналісти планували знімати матеріал про український контрнаступ. Поїздка у Запорізьку область була погоджена з поліцією. Команда TV4 пройшла кілька навчальних курсів з безпеки, а кореспондент Йоган Фредрікссон вже понад 30 років висвітлює події з гарячих точок.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон відреагував на інцидент, назвавши його "жахливим".

"Це підкреслює, що війна постійно зачіпає людей, які є абсолютно цивільними, і які перебувають там з інших причин. Я припускаю, що буде дуже ретельно розслідувано, що за цим стоїть", - сказав він.

Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко прокоментував атаку росіян на шведських журналістів. Він заявив, що Україна засуджує дії Росії.

"Усі мали чіткі позначки PRESS. Це ще один воєнний злочин Росії проти журналістів", - написав він.