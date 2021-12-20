"Безумовно, суди неправосудні, вони залежні": Тимошенко дала Порошенку поради в зв'язку з оголошенням підозри

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я б хотіла дати Петру Олексійовичу декілька порад. Враховуючи, що ви знаєте мою історію, що я пройшла через всі ці політичні репресії - причому найгіршого рівня. Перша порада. Якщо він вірить у свою правоту, категорично йому не можна виїжджати з країни. Нікуди не потрібно бігти, не треба нікуди їхати. Якщо всередині відчуваєш, що ти правий, то потрібно залишатися, у себе вдома, проходити всі правосудні, неправосудні суди й доводити, що ти не порушував закон", - сказала вона.



Тимошенко наголосила, що в країні нема незалежних судів.

"Друга порада. Безумовно суди неправосудні, вони залежні. Я це добре знаю, бо пройшла все, що можна було пройти в Україні. Але не можна категорично здаватися - це є дуже важливим. Якщо за тобою правда, треба йти в ЄСПЛ, всі інстанції судів, добиватися, щоб все це було публічно, і боротися. Якщо він вважає, що він правий, нехай іде вперед і доводить", - заявила Тимошенко.

Лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука підозрюють у змові з українськими високопосадовцями для зриву контракту про постачання вугілля з Південної Африки на початку російської агресії. Також слідство вважає, що Медведчук брав участь в організації схеми контрабанди вугілля з ОРДЛО, в результаті якої проросійські терористи отримали понад 200 млн грн.

СБУ вручила підозру у цій справі ексміністру енергетики Демчишину. За версією СБУ, він примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн..

Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенку повідомили про підозру у цій справі. Його звинувачують у держзраді та сприянні діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".