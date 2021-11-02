Бігає по піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Василь Ломаченко тренується у США. Український боксер здійснює важкі пробіжки вгору по піску. Спортсмен розвиває роботу ногами, а також витривалість, яка знадобиться йому в бою проти Річарда Коммі.



Бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі відбудеться 11 грудня. Поєдинок пройде у "Медісон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорку, США. Транслятором виступить ESPN.



У жовтні 2020 Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).



Після цього українець провів лише один бій. У червні 2021 року Василь Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді



Річард Коммі також бився проти Теофімо Лопеса. У грудні 2019 року ганець програв американцю нокаутому. У лютому цього року Коммі достроково переміг домініканця Джексона Марінеса - це його останній бій.

