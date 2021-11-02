Бігає по піску: Ломаченко показав, як готується до бою з Коммі
Український боксер Василь Ломаченко вже розпочав підготовку до бою проти ганця Річарда Коммі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Василь Ломаченко тренується у США. Український боксер здійснює важкі пробіжки вгору по піску. Спортсмен розвиває роботу ногами, а також витривалість, яка знадобиться йому в бою проти Річарда Коммі.
Бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі відбудеться 11 грудня. Поєдинок пройде у "Медісон-Сквер-Гарден" в Нью-Йорку, США. Транслятором виступить ESPN.
У жовтні 2020 Лопес завдав поразки Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Після цього українець провів лише один бій. У червні 2021 року Василь Ломаченко переміг японця Масайоші Накатані технічним нокаутом у 9-му раунді
Річард Коммі також бився проти Теофімо Лопеса. У грудні 2019 року ганець програв американцю нокаутому. У лютому цього року Коммі достроково переміг домініканця Джексона Марінеса - це його останній бій.
- 6 жовтня Василь Ломаченко узгодив умови контракту на поєдинок з Річардом Коммі, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.
- Нагадаємо, 26 жовтня колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик заявив, що Василю Ломаченку залишилося провести перед завершенням кар'єри лише два-чотири боя.
- 1 листопада промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.
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