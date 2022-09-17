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Били струмом і залізними трубами: житель Куп'янська розповів, як його катувала ФСБ

17 вересня, 2022 субота
14:46
війна з Росією ФСБ

У Куп'янську на Харківщині працівники ФСБ РФ катували людей струмом, стріляли в них, випалювали на тілі хрести й погрожували розправою над сім'ями

Про це повідомила СБУ в телеграмі.

"З цієї кімнати завжди було багато криків", - згадав містянин, якого незаконно утримували окупанти.

Катувань зазнавали всі, кого допитувала ФСБ, яка облаштувалася в окупованому Куп'янську. На допитах у містян "вибивали" імена й адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Людям погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися в окупації. Декому на тілі випалювали хрести.

"Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли в мене чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю: я в мішку був… Били битами чи залізними трубами", - розповів куп'янець.

Людей утримували увісьмох у невеликій камері на двох ув'язнених.

Такі дії росіян містять ознаки тортур і інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання. Про це йдеться в Конвенції ООН проти катувань 1984 року, до якої належить і РФ.

Зараз СБУ проводить оперативно-слідчі дії для встановлення всіх мешканців деокупованих територій, постраждалих від тортур загарбників. 

"СБУ робить усе можливе, щоб ідентифікувати кожного, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення України. За кожен такий злочин обов'язково доведеться відповідати в міжнародних судах", - наголосили у спецслужбі.

  • 16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко розповів, що на деокупованих територіях Харківщини виявили 10 катівень, які росіяни облаштували для цивільних.

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