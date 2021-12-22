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Головна війна з Росією Били струмом, топили та морили голодом: ув'язнений окупантами в Донецьку Сергій Куріс перебуває у тяжкому стані, - Денісова

Били струмом, топили та морили голодом: ув'язнений окупантами в Донецьку Сергій Куріс перебуває у тяжкому стані, - Денісова

22 грудня, 2021 середа
16:31
війна з Росією ДНР

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що незаконно ув'язнений в тимчасово окупованому Донецьку Сергій Куріс перебуває у тяжкому стані

Про це Денісова написала у Facebook.

"Громадянин України Сергій Куріс, який незаконно утримується органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території у СІЗО-5 м. Донецька, після звірячих знущань і допитів перебуває у тяжкому фізичному та моральному стані", - написала уповноважена.

Денісова повідомила, що троє озброєних чоловіків схопили Куріса на очах у дружини і малолітньої дитини та відвезли в невідомому напрямку. Це сталося в Донецьку 6 вересня 2019 року.

За кілька днів так звані співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю привели закривавленого Куріса до його дому, де провели обшук і забрали речі й документи. Після того сім'я більше його не бачила.

Окупаційна влада звинуватила Куріса у "шпигунстві" та відправила його до СІЗО.

"У СІЗО-5 Донецька до Сергія застосовувалися тортури електричним струмом, його топили, вішали на дибу, морили голодом, постійно били, завдавали опіків недопалками, погрожували застрелити, зґвалтувати дружину та вбити дитину", - написала Денісова.

Омбудсман зазначила, що зараз Куріса утримують в камері карцерного типу у підвальному приміщенні. У політв'язня постійні головні болі, запаморочення та задуха, зокрема через те, що йому категорично заборонені прогулянки.

Керівництво СІЗО не реагує на скарги щодо стану здоров'я політв'язня та не надає жодної медичної допомоги. Крім того, органи окупаційної адміністрації РФ спростовують факт утримання Куріса попри те, що у рідних є документальні докази цього.

У зв'язку з цим Денісова звернулася до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ОБСЄ негайно здійснити візит до незаконно утримуваного Куріса.

"Звертаюся до керівництва МКЧХ в Україні терміново здійснити візит до Сергія Куріса, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", - заявила Денісова.

Омбудсман також наголосила, що такі дії окупаційної влади стосовно незаконно утримуваних осіб є порушенням не лише українського, а й міжнародного законодавства.
 

  • Як повідомлялося раніше, Денісова повідомила, що українка Олена Пєх, яку утримують у полоні найманці "ДНР", перебуває у критичному стані. Також серйозні проблеми із здоров'ям має Ігор Назаренко, якого російські найманці незаконно тримають у тимчасово окупованій Макіївці.

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Суспільство
Донецьк
порушення прав людини
Людмила Денісова
тортури
російська агресія
окупаційна влада
політв'язень
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