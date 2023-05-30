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Війна з Росією: хроніка
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"Білі Янголи" вивезли з фронтового Нью-Йорка трьох осиротілих діток 

30 травня, 2023 вiвторок
16:31
Війна з Росією

З фронтового селища Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області поліціянти "Білого Янгола" евакуювали трьох дітей-сиріт

Про це інформує Національна поліція України.

"Білі Янголи" евакуювали 11-річну Яну, 9-річного Дениса й 7-річну Аню.

Дітлахи залишились без батьків у зоні бойових дій. Днями померла мати від раптової хвороби, а батько – кілька років тому.

"Мама, папа, бабуся, дідусь – всі наші рідні тепер на небі", – розповіла Аня.

Братику та двом сестричкам довелося пережити втрату найрідніших людей і масовані атаки рашистів, адже унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено домівку.

Фото: Національна поліція України

"Ракета летіла та влучила прямо в клуб. У нас зруйнували стелю, ще вікна розбили та дірку в фундаменті зробили. А на городі яма", - показала 7-річна дівчинка.

Денис пояснює, що під час обстрілів діти лягали на ліжко та накривалися ковдрами: "У підвал ми не лізли, бо могло просто засипати".


Фото: Національна поліція України

Поліціянти евакуювали дітей з-під вогню в селищі Нью-Йорк.

Нині діти перебувають на Київщині у родині своєї двоюрідної сестри.

Що відомо про евакуацію з прифронтових населених пунктів

На Донеччині з міста Часів Яр, яке розташоване неподалік Бахмута, евакуювали всіх дітей. Останніх вивезли 16 березня.

Із села Кізомис на Херсонщині, яке регулярно обстрілює Росія, 30 квітня евакуювали усю малечу.

У гарячих точках Донеччини, де тривають бойові дії, ще залишаються діти, чиї батьки їх переховують або відмовляються виїхати. Станом на 23 травня евакуйовано 128 дітей, додатково виявлено - 10.

На сьогодні, 30 травня, 1737 людей залишається в Авдіївці. Минулого тижня з міста евакуювали вивезли 10 осіб, позаминулого - 15 людей.  

Суспільство
Нью-Йорк
поліція
Донеччина
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