В Авдіївці понад 1700 людей, вони виїжджають дуже повільно, - Барабаш
На сьогодні 1737 людей залишається в Авдіївці. Минулого тижня з міста евакуювали вивезли 10 осіб, позаминулого - 15 людей
Про це в ефірі Еспресо заявив голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш.
"Ще багато людей в місті. Вони їдуть, але дуже повільно. На сьогодні 1737 людей залишається в місті. Минулого тижня ми вивезли 10 осіб, позаминулого - 15. Коли трапляються серйозні трагедії, як-от той авіаудар, який одночасно дві ракети склав - на наступний день поїхало одразу п'ять людей і було записано на евакуацію на наступні три дні майже 30 людей. З них у підсумку поїхало сім", - сказав він.
Барабаш додав, що день проходить, люди заспокоюються, змінюють рішення і не хочуть їхати.
"На жаль, ще одна дитина залишається у місті, ми не знайшли цього хлопчика. Сподіваємось, що вони виїхали, але немає жодного підтвердження того, що дитина перебуває в більш безпечному місці. Пошуки тривають. Хлопчику 12 років", - підсумував очільник ВЦА.
- У гарячих точках Донеччини, де тривають бойові дії, ще залишаються діти, чиї батьки їх переховують або відмовляються виїхати
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