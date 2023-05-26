Про це повідомили у Донецькій обласній держадміністрації.

З метою захисту дітей, які перебувають у зоні проведення бойових дій, в умовах воєнного стану Урядом було прийняте рішення про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з їх батьками.

З 7 квітня обов’язкова примусова евакуація охопила 21 населений пункт. Станом на 23 травня евакуйовано 128 дітей, додатково виявлено 10 дітей. Станом на 23 травня евакуйовано 128 дітей, додатково виявлено 10 дітей. У населених пунктах, де ведуться бойові дії, залишається 8 дітей, а саме: м. Бахмут - 4, Авдіївка - 1 (батьки приховують дитину), м.Красногорівка - 2, с.Керамік - 1 (батьки категорично відмовляються).

Представник Донецької ОВА Олександр Вдовенко закликав людей виїхати до більш безпечних регіонів України.

"На жаль, обстріли з боку окупантів стають дедалі частішими. Майже щодня надходить інформація про поранених та загиблих цивільних, тож не нехтуйте своїм життям та життям своїх дітей. Пам’ятайте — евакуація рятує життя!", - сказав він.

Він також повідомив, що наразі розглядається примусова евакуація з інших населених пунктів Донеччини, де ведуться активні бойові дії. Рішення ухвалять після погодження з військовими та штабом при Мінреінтеграції.