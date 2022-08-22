Били з боку Бєлгорода: серед ночі окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Харкові

Про це повідомив у Telegram мер міста Ігор Терехов.

"Знову ракетний удар і знову по Київському району. Продовжуючи свою практику нічних обстрілів, о 2:49 наш ворог з боку Бєлгорода обстріляв інфраструктурний об'єкт", - написав Терехов.

Унаслідок обстрілу зруйновано двоповерхову будівлю.

"Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає", - зазначив Терехов.

Кількома годинами раніше, ввечері 21 серпня, Росія вдарила по Київському району Харкова ракетами, пошкодивши приватне домоволодіння та нежитловий об'єкт. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про постраждалу людину внаслідок цього обстрілу.

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