Билися за нашу країну, - тренер "Ворскли" Скрипник про перемогу в матчі Ліги конференцій

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

За словами Скрипника, деякі епізоди гри та гра окремих виконавців стала для нього справжнім одкровенням.

"Так, ми перемогли. Утім, це ж не означає, що ми пройшли далі. Якщо будемо в також ключі діяти в матчі-відповіді, то є всі шанси для загального успіху. Все буде вирішуватися за тиждень. Я знайомий із хлопцями лише три тижні, тому деякі епізоди гри та дії окремих виконавців стали для мене справжнім одкровенням. Радів та дивувався одночасно! Щойно я зазирнув до роздягальні, поглянув на них, і зрозумів, як же вони сьогодні хотіли битися на полі – один за одного та за всю нашу країну!", - сказав Віктор Скрипник.

Перший матч 2-го раунду Ліги конференцій "Ворскла" - АІК закінчився перемогою українців з рахунком 3:2. Матч-відповідь відбудеться 27 липня на Friends Arena у шведській столиці.

Це був перший матч Скрипника на посаді головного тренера "Ворскли".