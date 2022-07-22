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Билися за нашу країну, - тренер "Ворскли" Скрипник про перемогу в матчі Ліги конференцій

22 липня, 2022 п'ятниця
01:25
Спорт Віктор Скрипник

Головний тренер "Ворскли" Віктор Скрипник відзначив, що у матчі зі шведським АІКом гравці полтавського клубу бились за Україну

Про це повідомляє офіційний сайт "Ворскли".

За словами Скрипника, деякі епізоди гри та гра окремих виконавців стала для нього справжнім одкровенням.

"Так, ми перемогли. Утім, це ж не означає, що ми пройшли далі. Якщо будемо в також ключі діяти в матчі-відповіді, то є всі шанси для загального успіху. Все буде вирішуватися за тиждень. Я знайомий із хлопцями лише три тижні, тому деякі епізоди гри та дії окремих виконавців стали для мене справжнім одкровенням. Радів та дивувався одночасно! Щойно я зазирнув до роздягальні, поглянув на них, і зрозумів, як же вони сьогодні хотіли битися на полі – один за одного та за всю нашу країну!", - сказав Віктор Скрипник.

  • Перший матч 2-го раунду Ліги конференцій "Ворскла" - АІК закінчився перемогою українців з рахунком 3:2. Матч-відповідь відбудеться 27 липня на Friends Arena у шведській столиці.
  • Це був перший матч Скрипника на посаді головного тренера "Ворскли".

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