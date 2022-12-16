Білий дім анонсував черговий пакет військової допомоги Україні із засобами ППО
Білий дім заявив, що наступний пакет допомоги з питань безпеки для України включатиме більше засобів протиповітряної оборони для країни
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву речника міністерства оборони США Джона Кірбі.
"Як ви бачили в попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому пакеті ви побачите додаткові засоби протиповітряної оборони", - сказав він.
Крім того, Кірбі також засудив черговий масований ракетний удар Росії по Україні, наголосивши, що він був спрямований "в основному на цивільну інфраструктуру" й таким чином Москва "знову намагається посіяти страх в серцях українського народу і зробити його життя набагато важчим, оскільки зараз настала зима".
- 16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, по Харкову окупанти випустили понад 10 ракет по критичній інфраструктурі, а в столиці - пошкодження енергоінфраструктури.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.22
-
EUR
Купівля 41.11Продаж 42.16
- Актуальне
- Важливе