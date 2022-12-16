Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву речника міністерства оборони США Джона Кірбі.

"Як ви бачили в попередніх пакетах, я думаю, ви можете очікувати, що в цьому пакеті ви побачите додаткові засоби протиповітряної оборони", - сказав він.

Крім того, Кірбі також засудив черговий масований ракетний удар Росії по Україні, наголосивши, що він був спрямований "в основному на цивільну інфраструктуру" й таким чином Москва "знову намагається посіяти страх в серцях українського народу і зробити його життя набагато важчим, оскільки зараз настала зима".

16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час повітряної тривоги в деяких областях України повідомили про роботу ППО, по Харкову окупанти випустили понад 10 ракет по критичній інфраструктурі, а в столиці - пошкодження енергоінфраструктури.

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