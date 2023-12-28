Білий дім переводить увагу з підтримки перемоги над РФ на покращення позицій України в можливих переговорах, - Politico

Про це пише Politico.

Зазначається, що це сталося на тлі затримок з американською та європейською допомогою Україні.

Попри те, що Білий дім і Пентагон публічно наполягають на відсутності офіційних змін у політиці адміністрації, але разом з українцями американські та європейські офіційні особи зараз обговорюють передислокацію українських сил від контрнаступу на сильнішу оборонну позицію на сході України.

Відомо, що ці зусилля також містять зміцнення систем протиповітряної оборони та будівництво укріплень, загороджень із колючого дроту, протитанкових перешкод і ровів уздовж північного кордону України з Білоруссю.

Також Білий дім зосереджений на швидкому відновленні української оборонної промисловості для постачання необхідного озброєння, яке Конгрес США відмовляється замінити.

Представник адміністрації Байдена на правах анонімності сказав, що такий стратегічний перехід має зміцнити позиції України в "будь-яких можливих переговорах" щодо війни з РФ. Водночас він підкреслив, що жодних переговорів поки не планується, а українські війська досі ведуть наступ на деяких ділянках фронту.

"Ми хочемо, щоб вони мали сильнішу позицію для утримання своєї території. Справа не в тому, що ми стримуємо їх від початку будь-якого нового наступу", - додав речник.