Про це повідомляє The Michigan Chronicle.

"Вона не мала проходити через це випробування. Ми хочемо повернути її додому. Це зобов'язання, яке має адміністрація. Ми вживатимемо екстраординарних заходів, щоб зробити це", - сказала Жан-П'єр на з'їзді національної асоціації афроамериканських журналістів у Лас-Вегасі.

Вашингтон вже запропонував обмін Брітні Грайнер та іншого засудженого у РФ американця Пола Вілана на росіянина Віктора Бута, який відбуває термін у США.

31-річна Брітні Грайнер була затримана в московському аеропорту Шереметьєво 17 лютого 2022 року, в її багажі нібито було виявлено капсули з гашишною олією для електронних сигарет.

Її звинуватили у контрабанді наркотиків до Росії та засудили до 9 років колонії.

Брітні Грайнер виступала у жіночій Національній баскетбольній асоціації. З 2015 року вона грала за російський УГМК з Єкатеринбурга. Американка є дворазовою олімпійською чемпіонкою.

5 липня стало відомо, що Брітні Грайнер написала до Джо Байдена листа із проханням про порятунок.

6 липня президент США Джо Байден пообіцяв зробити все можливе, аби врятувати Брітні Грайнер.

5 серпня Брітні Грайнер засудили до 9 років позбавлення волі.

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