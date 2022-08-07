Білий дім пообіцяв екстраординарні заходи для звільнення засудженої в РФ на 9 років олімпійської чемпіонки
Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що США готові піти на екстраординарні заходи для звільнення засудженої у Росії на 9 років американської баскетболістки Бріттні Грайнер
Про це повідомляє The Michigan Chronicle.
"Вона не мала проходити через це випробування. Ми хочемо повернути її додому. Це зобов'язання, яке має адміністрація. Ми вживатимемо екстраординарних заходів, щоб зробити це", - сказала Жан-П'єр на з'їзді національної асоціації афроамериканських журналістів у Лас-Вегасі.
Вашингтон вже запропонував обмін Брітні Грайнер та іншого засудженого у РФ американця Пола Вілана на росіянина Віктора Бута, який відбуває термін у США.
31-річна Брітні Грайнер була затримана в московському аеропорту Шереметьєво 17 лютого 2022 року, в її багажі нібито було виявлено капсули з гашишною олією для електронних сигарет.
Її звинуватили у контрабанді наркотиків до Росії та засудили до 9 років колонії.
Брітні Грайнер виступала у жіночій Національній баскетбольній асоціації. З 2015 року вона грала за російський УГМК з Єкатеринбурга. Американка є дворазовою олімпійською чемпіонкою.
- 5 липня стало відомо, що Брітні Грайнер написала до Джо Байдена листа із проханням про порятунок.
- 6 липня президент США Джо Байден пообіцяв зробити все можливе, аби врятувати Брітні Грайнер.
- 5 серпня Брітні Грайнер засудили до 9 років позбавлення волі.
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