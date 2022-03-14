Білий дім розглядає можливість візиту Байдена в Європу через війну в Україні, - NBC News

Про це повідомляє NBC News з посиланням на трьох американських чиновників і двох людей, знайомих з дискусіями.



Підготовка до поїздки, яка буде зосереджена на війні в Україні та має на меті заспокоїти союзників США в регіоні, ще не завершена. Один американський чиновник сказав, що Брюссель, де розташовані штаб-квартири НАТО та ЄС, розглядається як можливе місце візиту американського президента.



Три посадовці адміністрації США сказали, що деякі співробітники, які працювали над поїздкою віцепрезидентки Камали Гарріс до Польщі та Румунії минулого тижня, залишилися в Європі, щоб допомогти спланувати можливий президентський візит до регіону.



Джерела не знають точного часу можливої ​​поїздки Байдена в Європу. Білий дім і Рада національної безпеки наразі не відповіли на запити про коментарі.



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