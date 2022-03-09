Віцепрезидентка США Гарріс вилетіла до Польщі для обговорення надання Україні винищувачів МіГ-29

Про це повідомляє CNN.



Гарріс планує зустрітися з польським урядом 10 березня, щоб залучити міжнародну підтримку та заспокоїти одного з найсхідніших союзників НАТО.



Віцепрезидентка обговорить гостру проблему передачі Україні польських винищувачів МіГ-29. Напередодні Вашингтон не дозволив Варшаві надати літаки для оборони України.



У Варшаві Камала Гарріс також зустрінеться з біженцями, які втекли від війни в Україні, а також американськими дипломатами, які переїхали до Польщі з посольства США в Києві. Пізніше вона поїде до Румунії, де спостерігається наплив мігрантів із України.



Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу у Німеччині, але просить у США надати інші літаки.

США відповіли відмовою на пропозицію польської влади передати винищувачі МіГ-29 для підтримки України.

Президент України Володимир Зеленський вкотре дорікнув Заходу за надто повільну реакцію та закликав США якнайшвидше передати Україні польські винищувачі.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb