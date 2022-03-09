Віцепрезидентка США Гарріс вилетіла до Польщі для обговорення надання Україні винищувачів МіГ-29
У середу, 9 березня, віцепрезидентка США Камала Гарріс вилетіла до Польщі, щоб обговорити питання надання Києву винищувачів МіГ-29
Про це повідомляє CNN.
Гарріс планує зустрітися з польським урядом 10 березня, щоб залучити міжнародну підтримку та заспокоїти одного з найсхідніших союзників НАТО.
Віцепрезидентка обговорить гостру проблему передачі Україні польських винищувачів МіГ-29. Напередодні Вашингтон не дозволив Варшаві надати літаки для оборони України.
У Варшаві Камала Гарріс також зустрінеться з біженцями, які втекли від війни в Україні, а також американськими дипломатами, які переїхали до Польщі з посольства США в Києві. Пізніше вона поїде до Румунії, де спостерігається наплив мігрантів із України.
- Нагадаємо, Польща готова передати винищувачі МіГ-29, про які просила Україна, на американську авіабазу у Німеччині, але просить у США надати інші літаки.
- США відповіли відмовою на пропозицію польської влади передати винищувачі МіГ-29 для підтримки України.
- Президент України Володимир Зеленський вкотре дорікнув Заходу за надто повільну реакцію та закликав США якнайшвидше передати Україні польські винищувачі.
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