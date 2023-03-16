Uncle Sam переконує себе, що знамениті американські винищувачі не потрібні ЗСУ, і пропонує замінити їх на ефективніші для українського контрнаступу озброєння. Оскільки рішення майже ухвалене, його варто розглянути впритул.

Упродовж останніх днів 10 речники Білого Дому та Пентагону "варять воду" зі згодою на постачання винищувачів. Аргументів декілька:

Надання Україні нових F-16 займатиме від 3-ох до 6-и років. Передача старіших версій - 18-24 міс. Загалом, на підготовку фахівців усіх рівнів, що працюватимуть з 16-ю моделлю, потрібно не менше 18 місяців, адже йдеться також про навчання техперсоналу, постачання запчастин, підготовку аеродромів. Пентагон акцентує, що видатки на програму виявляться колосальними.

Читайте також: У Путіна вже влітку можуть закінчитись гроші на війну

Надання Україні нових F-16 займатиме від 3-ох до 6-и років. Передача старіших версій - 18-24 міс. Загалом, на підготовку фахівців усіх рівнів, що працюватимуть з 16-ю моделлю, потрібно не менше 18 місяців

Американці також говорять, що літаки не входять до трійки найгарячіших запитів Києва. На київській зустрічі Байдена та Зеленського нібито йшлося про такі пріоритети:

системи ППО, здатні збивати російські крилаті ракети та іранські безпілотники;

артилерія та боєприпаси до неї;

броньовані та механізовані системи (танки — в тому числі).

У деяких публікаціях я зустрічав зобовʼязання надати Україні ракети середнього радіуса дії, а також додаткові HIMARS з достатнім БК. Пентагон вважає, що це терміновіший пріоритет, ніж реактивна авіація.

Читайте також: "Байден 5-го покоління", або Як Білий Дім "корегує" дату української перемоги

Якщо йдеться про весняний контрнаступ ЗСУ, то F-16 - до цього часу дійсно "не долетять". Але переконаний, що проукраїнська коаліція в НАТО не дозволить розтягнути ці постачання на 1,5-3 роки. Тому "довгі" ракети з короткими логістичними термінами — непоганий компромісний варіант.

Про зраду говорити не доводиться, бачимо холодний розрахунок. Зважаючи на те, що Білий Дім не збирається затягувати з датою української перемоги, а Зеленський та Залужний у переговорному процесі займають спокійну позицію, очевидно, підстав для хвилювання наразі немає

США збираються добряче "проапгрейдити" пострадянську авіацію ЗСУ. Американські військові інтегрують передові західні ракети класу "повітря – повітря" з українськими МіГами. На частину винищувачів встановлено високошвидкісні протирадіолокаційні ракети AGM-88B. Пентагон також надіслав ЗСУ т. зв. розумні бомби. "Апгрейд" мав би відбутися до весняного контрнаступу ЗСУ. Тобто, частина штатного озброєння F-16 таки полюватиме на русню.

Тому про зраду говорити не доводиться, бачимо холодний розрахунок. Зважаючи на те, що Білий Дім не збирається затягувати з датою української перемоги, а Зеленський та Залужний у переговорному процесі займають спокійну позицію, очевидно, підстав для хвилювання наразі немає.

Джерело

Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.