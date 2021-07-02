Білорусь не повідомляла ДПСУ про закриття кордону, змін не спостерігається
Українські прикордонники відреагували на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про закриття кордону з свого боку
Про це заявив речник Держприкордонслужби України Олег Бойко в ефірі програми "Великий вечір Василя Зими" на Еспресо.TV.
Він відповів на звинувачення Лукашенка у "масовій контрабанді зброї".
"У нас ситуація з подібними заявами стається не вперше. Усі ці заяви були безпідставними і ДПСУ та Державний прикордонний комітет Білорусі часто обмінюються данними і коли були аналітичні звіти за
2020 рік, білоруська сторона запевняла, що український кордон не є небезпечною ділянкою для них", - заявив Бойко.
За його словами, потік зброї контрабандної знизився у 7 разів.
"Про ніякі нарощення чи загрози не може йти мова. У нас за сьогоднішню добу не спостерігається змін. Заяви подібні лунали, але, що буде на практиці побачимо. Офіційними заявами ДПСУ не повідомляли. Жодних повідомлень не було. Ніяких явних змін не спостерігається", - підсумував Бойко.
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною.
- У Міністерстві закордонних справ відреагували на наказ самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка закрити кордон з Україною.
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