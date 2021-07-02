Білорусь не повідомляла ДПСУ про закриття кордону, змін не спостерігається

Про це заявив речник Держприкордонслужби України Олег Бойко в ефірі програми "Великий вечір Василя Зими" на Еспресо.TV.



Він відповів на звинувачення Лукашенка у "масовій контрабанді зброї".



"У нас ситуація з подібними заявами стається не вперше. Усі ці заяви були безпідставними і ДПСУ та Державний прикордонний комітет Білорусі часто обмінюються данними і коли були аналітичні звіти за

2020 рік, білоруська сторона запевняла, що український кордон не є небезпечною ділянкою для них", - заявив Бойко.



За його словами, потік зброї контрабандної знизився у 7 разів.



"Про ніякі нарощення чи загрози не може йти мова. У нас за сьогоднішню добу не спостерігається змін. Заяви подібні лунали, але, що буде на практиці побачимо. Офіційними заявами ДПСУ не повідомляли. Жодних повідомлень не було. Ніяких явних змін не спостерігається", - підсумував Бойко.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонним військам перекрити кордон з Україною.

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