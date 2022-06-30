Білорусь оголосила безвіз для громадян Польщі

Про це повідомив Державний прикордонний комітет Білорусі.

"З метою підтримки добросусідських відносин главою держави було ухвалене рішення щодо запровадження тимчасового безвізового порядку в'їзду для громадян Польщі", – йдеться в повідомленні.

Також на сайті білоруських прикордонників повідомляють, що перетинати кордон можна хоч щодня, однак кількість перебування в Білорусі по "безвізу" для громадян Польщі не повинне перевищувати 90 днів. ПЛР-тести чи сертифікати про вакцинацію від коронавірусу білоруси не вимагатимуть. А от зареєструватися в органах влади в 10-денний термін – обов'язково.

Нагадаємо, в Лукашенка оголосили про "безвіз" із поляками 30 червня – в день, коли Польща завершила будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю. Зведення стіни почали 25 січня – після минулорічної міграційної кризи на кордоні між Білоруссю та ЄС. Вартість захисних споруд перевищила $350 млн.

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