Білорусь поставила на бойове чергування дивізіон ЗРК С-400: "Гаюн" встановив його місцеперебування
Дивізіон ЗРК С-400, який Білорусь отримала від Росії, заступив на бойове чергування. Його розміщено за 245 км від кордону з Україною
Про це повідомила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Там зазначили, що міністерство оборони Білорусі повідомило про виведення дивізіону ЗРК С-400 на бойове чергування. Але у відомстві не повідомили, де саме його розміщено.
"Гаюн" встановив місцеперебування дивізіону.
"Комплект ЗРК С-400, отриманий із РФ, знаходиться на території 6-го зенітного ракетного дивізіону 15-ї зенітної ракетної бригади, розташованого на околицях села Дуброве (Смолевичський район, Мінська область)", - ідеться в повідомленні моніторингової групи.
РФ позиціонує ЗРК С-400 як комплекс для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших. Окупанти стверджують, що кожна система забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.
- 25 травня міністри оборони Росії та Білорусі підписали документ про розміщення російської тактичної ядерної зброї у Білорусі.
- 4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Білорусь отримала "іскандери", здатні використовувати ядерний заряд.
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