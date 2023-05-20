Білорусь поставила протитанкові "зуби дракона" у 20 км від кордону з Україною

Відео поширила моніторингова група "Беларускі Гаюн".

У Гаюні відзначили, що білоруські пропагандисти раніше заперечували інформацію про "зуби дракона".

Лінія бетонних протитанкових укріплень "зуби дракона" розташована по обидва боки траси М8/Е95 в районі села Калініна - за 20 км від кордону з Україною.