Білорусь поставила протитанкові "зуби дракона" у 20 км від кордону з Україною
У 20 км від білорусько-українського кордону з'явилась нова лінія бетонних протитанкових укріплень "зуби дракона"
Відео поширила моніторингова група "Беларускі Гаюн".
У Гаюні відзначили, що білоруські пропагандисти раніше заперечували інформацію про "зуби дракона".
Лінія бетонних протитанкових укріплень "зуби дракона" розташована по обидва боки траси М8/Е95 в районі села Калініна - за 20 км від кордону з Україною.
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