Білорусь у відповідь на санкції Євросоюзу забороняє в'їзд автотранспорту, зареєстрованого у ЄС

Про це повідомили у БЕЛТА з посиланням на прес-службі Мінтрансу.

В інформації урядовців йдеться, що з 16 квітня 2022 року забороняється переміщення через митний кордон Євразійського економічного союзу до Білорусі автотранспортних засобів (автомобілів та тягачів), зареєстрованих у Європейському союзі. Виняток становить їх проходження через певні пункти пропуску до спеціально встановлених місць для здійснення вантажних операцій та перечіплення.

Це обмеження не застосовується до 23 квітня 2022 року до транспортних засобів, зареєстрованих у ЄС, які в'їхали на територію Білорусі до 16 квітня цього року.

Виняток зроблено для транспортних засобів, що перевозять поштові відправлення та живих тварин – вони і надалі прямують без обмежень.

Крім того, визначено перелік місць, в які можуть прямувати зареєстровані в ЄС автотранспортні засоби для здійснення вантажних операцій та перечіпки з прилеглих пунктів пропуску.

Нагадаємо, п'ятий пакет санкцій ЄС містить заборону транзиту автотранспорту з Росії та Білорусі у країни Євросоюзу.

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