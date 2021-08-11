Білорусь відмовилась прийняти першого за 13 років посла США
Влада Білорусі відкликала згоду на призначення Джулі Фішер послом США в Мінську
Про це повідомляє БелТА.
МЗС Білорусі запропонувало до 1 вересня США скоротити кількість працівників посольства до 5 осіб.
"Для американської сторони реакція на їх недружні і навіть агресивні дії предметно доведена сьогодні в МЗС під час зустрічі з тимчасовим повіреним", - заявив прессекретар Анатолій Глаз.
Він додав, що на фоні санкцій, "ми залишаємо за собою право вжити додаткових заходів у відповідь"
"Білорусь готова до діалогу і перегляне ряд введених заходів в разі повернення політики Вашингтона по відношенню до Білорусі в конструктивне русло", - підсумував Глаз.
У березні 2008 року після запровадження США санкцій щодо концерну "Белнефтехим" через порушення прав людини у Білорусі, посла у США Михайло Хвостова відкликали для консультацій, а Мінськ залишила посол США Карен Стюарт. Відтоді, посольство у Білорусі очолюють тимчасові повірені.
- 9 серпня, за рік після проведення невизнаних колективним Заходом виборів президента у республіці Білорусь, США та Канада наклали нові санкції на режим.
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