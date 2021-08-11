Білорусь відмовилась прийняти першого за 13 років посла США

Про це повідомляє БелТА.



МЗС Білорусі запропонувало до 1 вересня США скоротити кількість працівників посольства до 5 осіб.



"Для американської сторони реакція на їх недружні і навіть агресивні дії предметно доведена сьогодні в МЗС під час зустрічі з тимчасовим повіреним", - заявив прессекретар Анатолій Глаз.



Він додав, що на фоні санкцій, "ми залишаємо за собою право вжити додаткових заходів у відповідь"



"Білорусь готова до діалогу і перегляне ряд введених заходів в разі повернення політики Вашингтона по відношенню до Білорусі в конструктивне русло", - підсумував Глаз.

У березні 2008 року після запровадження США санкцій щодо концерну "Белнефтехим" через порушення прав людини у Білорусі, посла у США Михайло Хвостова відкликали для консультацій, а Мінськ залишила посол США Карен Стюарт. Відтоді, посольство у Білорусі очолюють тимчасові повірені.

9 серпня, за рік після проведення невизнаних колективним Заходом виборів президента у республіці Білорусь, США та Канада наклали нові санкції на режим.