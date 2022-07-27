Білорусь закуповує мішки для трупів, адже всі запаси пішли на росіян, які атакували Україну навесні, - аналітик Тишкевич
Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич переконаний, що Білорусь закуповує тисячу мішків для транспортування трупів, адже всі запаси пішли на росіян, які атакували навесні Україну
Аналітик поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Навесні з території Білорусі щодо України була військова агресія, в якій брали участь російські військові. А куди поверталися поранені росіяни чи їх трупи, до прикладу, з українського Полісся? Вони поверталися в Білорусь. Тобто цілком зрозуміло, в чому везли ці трупи. Відповідно запас матеріально-технічного забезпечення вичерпано. І така закупівля мала відбутися", - зазначив Тишкевич.
Експерт додав, що мішки для трупів закуповувалися не так і давно, але запаси вже вичерпано.
"У системі медичної служби збройних сил Білорусі 5 військових госпіталів, де лікуються чи обстежуються не лише військовослужбовці, а також ветерани збройних сил та "приписані категорії осіб". Ветерани, тобто пенсіонери мають властивість вмирати. А остання закупівля була під час коронавірусу. Оскільки імпорт зараз заборонений, то найбільш ймовірно, що мішки для трупів будуть закуповувати у власного виробника, щоб гроші не виходили з Білорусі", - зауважив Ігар Тишкевич.
- 25 липня білоруські медіа повідомили, що міністерство оборони Білорусі взялося за закупівлю тисячі мішків для транспортування трупів.
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