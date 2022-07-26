Про це повідомляють білоруські ЗМІ.

Запити міноборони Білорусі, які потрапили у руки журналістів, адресовані двом компаніям – РУП "БелСудЕкспертЗабезпечення" приватній компанії, яка надає ритуальні послуги ТОВ "Фістер".

Журналісти з'ясували, що компанія "Фістер" надала відповідь і зазначила, що виготовленням мішків для трупів не займається.

У "БелСудЕкспертЗабезпечення" повідомили, що можуть виготовити тисячу мішків для трупів упродовж 10 робочих днів. Ціна різниться в залежності від того, які мішки хоче закупити білоруське міноборони – з ручками чи без. Ціна коливається у межах 9 900 до 13 900 білоруських рублів.

Джерело не повідомило, звідки у нього ці документи, тому ЗМІ звернулося за коментарем до "БелСудЕкспертЗабезпечення", де підтвердили, що дали відповідь міністерству оборони на запит щодо виготовлення тисячі мішків для трупів.

25 липня перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін заявив, що Росія може дотиснути Білорусь, Україна готується до найгірших сценаріїв у війні.

Водночас 23 липня Кирило Буданов пояснив, чому не слід демонізувати ситуацію з нападом Білорусі.

22 червня Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb