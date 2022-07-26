Міноборони Білорусі планує закупити тисячу мішків для трупів, - ЗМІ
Міністерство оборони Республіки Білорусь взялося за закупівлю тисячі мішків для транспортування трупів
Про це повідомляють білоруські ЗМІ.
Запити міноборони Білорусі, які потрапили у руки журналістів, адресовані двом компаніям – РУП "БелСудЕкспертЗабезпечення" приватній компанії, яка надає ритуальні послуги ТОВ "Фістер".
Журналісти з'ясували, що компанія "Фістер" надала відповідь і зазначила, що виготовленням мішків для трупів не займається.
У "БелСудЕкспертЗабезпечення" повідомили, що можуть виготовити тисячу мішків для трупів упродовж 10 робочих днів. Ціна різниться в залежності від того, які мішки хоче закупити білоруське міноборони – з ручками чи без. Ціна коливається у межах 9 900 до 13 900 білоруських рублів.
Джерело не повідомило, звідки у нього ці документи, тому ЗМІ звернулося за коментарем до "БелСудЕкспертЗабезпечення", де підтвердили, що дали відповідь міністерству оборони на запит щодо виготовлення тисячі мішків для трупів.
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