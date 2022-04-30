Білорусь звинуватила Литву в "таємному будівництві ядерних могильників"

Таку заяву зробив речник білоруського МЗС Анатолій Глаз.

"Останнім часом на майданчику Ігналинської АЕС у промислову експлуатацію введено три нові установки – проміжне сховище відпрацьованого ядерного палива, комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-1 та комплекс із вилучення твердих радіоактивних відходів МІ-2, МІ-3. При цьому всі ці роботи проводяться таємно, з ігноруванням вимог основних документів у цій сфері. Це не жарт. Наприклад, литовська сторона, всупереч базовим нормам такої авторитетної міжнародної організації як МАГАТЕ, вже понад 15 років просто не допускає на майданчик Ігналинської АЕС ключові місії Агентства", - сказав Глаз.

Він додав, що будівництво ядерних могильників "безпосередньо біля кордону Республіки Білорусь, довготривале зберігання опроміненого ядерного палива на майданчику без контайнменту не можуть не викликати в нас закономірних побоювань".

Додамо, що побудовану за часів СРСР на північному сході Литви Ігналінську АЕС було зупинено наприкінці 2009 року. Повний демонтаж станції має бути завершено у 2038 році.

Нагадаємо, ЗСУ затримали російських військових, які намагались захопити Південноукраїнську АЕС

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