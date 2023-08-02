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Білоруські гелікоптери, які перетнули повітряний простір Польщі, охороняли Лукашенка, - Беларускі Гаюн

2 серпня, 2023 середа
06:30
Світ білоруські гелікоптери

Гелікоптери РБ Білорусі, які 1 серпня порушили повітряний простір Польщі, могли зробити це випадково, адже вони охороняли самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, який перебував у резиденції "Вискулі", що за 7,5 км від кордону

Про це пише моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Лукашенко у Віскулях

Як йдеться, з вечора 30 липня Лукашенко перебуває у резиденції "Віскулі", що за 7,5 км від кордону з Польщею. Для його охорони в прикордонні з Польщею ще 29 липня з Мачулищ перекинули 2 вертольоти ВПС, а третій прилетів у прикордоння наступного дня.

"29 липня біля 17:00 з "Мачулищ" в район В/Ч біля с. Каменюки вилетіли два вертольоти ВПС РБ: Мі-8 та Мі-24 (з бортовим номером 14). До Каменюків вони прибули близько 18:30. Гелікоптери прибули туди для охорони повітряного простору РБ під час візиту Лукашенка до резиденції "Віскулі". Зазначимо, що це частина стандартної процедури останніх років, так само було й у квітні цього року", - йдеться у повідомленні.

Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі

Фото: Беларускі Гаюн

Моніторингова група відзначає, що 30 липня близько 17:00 Лукашенко вилетів зі своєї резиденції під Мінськом на гелікоптері Мі-8, його супроводжував другий Мі-8 ВПС РБ. Вже приблизно через 1,5 години диктатор прилетів до резиденції "Віскулі", що за 7,5 км від кордону з Польщею, а вертоліт супроводу вирушив до двох інших гелікоптерів у район с. Каменюки. А 31 липня Лукашенко перебував у Віскулях цілий день.

Та вже 1 серпня ці ж гелікоптери полетіли патрулювати кордон у Кам'янецькому районі Брестської області.

"Вертоліт Лукашенко злетів із Віскулів близько 10:00 і вирушив до аг. Біловезьке, куди його супроводжував Мі-8 ВПС РБ. Близько 12:30 Лукашенко повернувся до Віскулі, і всі 3 вертольоти ВПС РБ сіли у Каменюках", - кажуть у "Гаюні".

Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі

Фото: Беларускі Гаюн

Перетин кордону з Польщею міг відбутися випадково, - Беларускі Гаюн

Перші повідомлення, що два вертольоти ВПС РБ перетнули кордон із Польщею почали надходити близько 10:30 за мінським часом. У цей час Мі-8 та Мі-24 якраз патрулювали кордон. 

"Пізніше з'явилися фото, де видно, що це ті вертольоти, які брали участь у патрулюванні кордону з Польщею. На Мі-24 ВПС РБ можна помітити бортовий номер 14. Нам вдалося перевірити одне з фото та підтвердити, що воно було зроблено в одному в селі Біловежа за 2,3 км від кордону. Це ж підтверджують і користувачі Twitter. Також зазначимо, що у ЗМІ поширюється відео вертольота Мі-2, який не має відношення до ВПС РБ, імовірно, це польський вертоліт", - йдеться у повідомленні.

Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі

Фото: Беларускі Гаюн

"Гаюн" стверджує, що жодних навчань у прикордонні з Польщею не проводилось: "гелікоптери до якихось навчань стосунку не мають, а літали з метою охорони Лукашенка".

За даними моніторингової групи, пілоти військово-повітряних сил Республіки Білорусь цілком могли залетіти на територію Польщі. Група дійшла до висновку, що це було зроблено випадково.

"Цілеспрямована провокація з перетином кордону двома бойовими гелікоптерами - це був би надзвичайно небезпечний крок, враховуючи, що всього за +-10 км знаходиться Лукашенко, а за 7,5 км від кордону ночує вже кілька днів, у тому числі й прямо зараз", - додали там.

Білоруські гелікоптери перетнули повітряний простір Польщі

Фото: Беларускі Гаюн

Як білоруські гелікоптери порушили повітряний простір Польщі

Міністерство оборони Польщі 1 серпня підтвердило, що два білоруські гелікоптери порушили повітряний простір країни у районі Біловежі начебто під час навчань.

Про інцидент повідомили НАТО. Також у МЗС Польщі мали викликати тимчасового повіреного у справах Білорусі для пояснень.

Натомість міністерство оборони Білорусі відхрестилось від заяв польської сторони, заявивши, що твердження про порушення повітряного простору Польщі потрібні Варшаві для "чергового виправдання нарощування сил і засобів біля білоруського кордону".

Польща
Білорусь
скандал
Олександр Лукашенко
Військові новини
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