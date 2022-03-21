Білоруські партизани зупиняють російські поїзди та нищать техніку окупантів – радник Тихановської

Про це повідомив старший радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської Франак Вячорка.

"Білорусь – земля партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, псують російську техніку, роздають листівки, щоб не допустити білоруські війська в Україну", - написав він у своєму Twitter.

"Україна переможе, Білорусь також буде звільнена", - додав він.

Вячорка також опублікував карту ушкоджень на білоруській залізниці, що перешкоджає просуванню російської техніки.

Нагадаємо, за даними дослідження, 97% білорусів не підтримують участі у війні з Україною на боці Росії.

Генерал Служби безпеки України у відставці Віктор Ягун не виключає, що білоруські збройні сили можуть отримати від Олександра Лукашенка наказ долучитися до інтервенції Росії в Україну. Разом з тим, він вважає, що боєздатні частини армії Білорусі у такому випадку перейдуть на сторону України.

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