Білоруські прикордонники щитами витісняли мігрантів через литовський кордон. ВІДЕО
12 екіпірованих білоруських прикордонників з щитами відтіснили 35 біженців у Литву, при цьому вони самі порушили кордон
Про це розповідає "Делфі".
Міністерство внутрішніх справ Литви стверджує, що у вівторок відбулася провокація з боку Білорусі, коли кордон незаконно перейшли і потрапили на територію Литви 12 білоруських прикордонників.
У відповідь МВС заявило в пресрелізі, що збільшує свою присутність на кордоні.
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"До таких нахабних провокацій, коли 12 білоруських прикордонників сьогодні перетнули кордон Литовської Республіки, ми не можемо ставитися терпимо. Негайно ми відреагували на цю провокацію і прийняли рішення додатково посилити охорону кордону", - заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайне.
В МВС підкреслили, що білоруські прикордонники були в спорядженні для придушення заворушень. Вони насильно витіснили 35 мігрантів і самі зайшли на територію Литви.
- Нагадаємо, російський опозиційний центр "Досьє" та німецьке видання Der Spiegel стверджують, що білоруський режим через держкомпанію допомагав нелегалам з Іраку потрапити до країн Євросоюзу
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