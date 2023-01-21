Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Білорусі критично реагувати на будь-що зараз небезпечно. Вчора до 3 років була засуджена дівчина, співачка за те, що вона на вулиці Мінська виконала пісню гурту Океан Ельзи українською мовою. Очікувати від білорусів, що вони вийдуть з протестами немає сенсу", - зазначив Лукашук.

За його словами, у Білорусі зараз не працюють незалежні засоби масової інформації.

"У Білорусі працює російська пропаганда. Інформація поступає обмежена, людей карають навіть за те, якщо у людини в телефоні знайдуть Telegram канал незалежного ЗМІ. У Білорусі зараз дуже небезпечно висловлювати свою позицію", - додав Лукашук.

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