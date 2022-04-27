Більше $11 млн від Ferrexpo Костянтина Жеваго було виділено на гуманітарну та військову допомогу, - віце-президент ФК “Ворскла”

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Еспресо”



“Потрібно подякувати групі компаній Ferrexpo та особисто Костянтину Жеваго за їхню ініціативу допомагати людям та нашим Збройним Силам. З самого початку війни вони зайняли проактивну позицію та поставили досить великий обсяг гуманітарної допомоги. Ми постійно підтримуємо зв’язок з керівництвом компаній Ferrexpo, щоб задовільняти потреби гуманітарних штабів Полтавщини, медиків та військових”, - розповів Лисак.



Лисак зауважив, що групи компаній Ferrexpo в першу чергу надають гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам.



“В першу чергу група компаній Ferrexpo надає гуманітарну допомогу внутрішньо переміщеним особам. Було виділено кошти на забезпечення житлом та харчуванням близько 1300 внутрішньо переміщених осіб на базі в Горішніх Плавнях. Також в перші тижні війни було виділено $4 млн грн на автопарк для ЗСУ та $7,5 млн на виключно гуманітарну та медичну допомогу”, - додав Лисак.